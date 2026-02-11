11 Февраля 2026 СРЕДА
20:00 | 11 февраля
В общественной палате ответили на критику в свой адрес
19:19 | 11 февраля
В Общественную палату идут не за статусом
19:18 | 11 февраля
Гладков: Опыт работы Дубовенко позволит ему успешно выстроить работу
16:02 | 11 февраля
Саратовская область вошла в тройку регионов-лидеров по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг
14:00 | 11 февраля
В 2026 году мероприятия по благоустройству сел в рамках госпрограммы охватят 34 района области
13:00 | 11 февраля
В области ужесточены правила продажи алкоголя в жилых домах
11:30 | 11 февраля
Открылась регистрация на проект для работающей молодёжи «МолоТ»
10:33 | 11 февраля
В Новоузенске сделают современный городской пляж на реке Большой Узень
17:00 | 10 февраля
Опубликована деловая программа 9-го Агропромышленного Форума «Саратов-Агро. 2026»
16:29 | 10 февраля
Матери и сестре вручили Звезду Героя
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовская область вошла в тройку регионов-лидеров по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг

Согласно информации Минстроя России, опубликованной в январе 2026 года, Саратовскую область признали одним из трех лучших регионов страны по количеству граждан, которым повысили уровень предоставления коммунальных услуг в течение 2025-го и первого месяца 2026 года. Данные предоставлены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и переданы агентством ТАСС.

Сообщается, что с января 2025 года улучшение жилищных условий коснулось порядка 9,3 млн россиян. Наибольшее число людей, получивших улучшенные услуги ЖКХ, проживает в Удмуртской Республике, где показатель составил около 1,6 млн человек. Второе место занимает Республика Татарстан с показателем улучшения качества услуг для 813 тыс. граждан. Третье место у Саратовской области, где  повышение уровня обслуживания почувствовали почти 685 тыс. жителей региона.
Этому способствовала реализация масштабной региональной программы по ремонту сетей водоканала, инициированная губернатором Романом Бусаргиным. Напомним, в 2025 году в рамках нее реконструировали 25 участков, где происходило наибольшее число аварий. В результате аварийность на центральных магистралях сократилась более чем на 40%. В этом году ремонт городских коммуникаций продолжится.