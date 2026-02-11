Саратовская область вошла в тройку регионов-лидеров по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг
Согласно информации Минстроя России, опубликованной в январе 2026 года, Саратовскую область признали одним из трех лучших регионов страны по количеству граждан, которым повысили уровень предоставления коммунальных услуг в течение 2025-го и первого месяца 2026 года. Данные предоставлены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и переданы агентством ТАСС.
Сообщается, что с января 2025 года улучшение жилищных условий коснулось порядка 9,3 млн россиян. Наибольшее число людей, получивших улучшенные услуги ЖКХ, проживает в Удмуртской Республике, где показатель составил около 1,6 млн человек. Второе место занимает Республика Татарстан с показателем улучшения качества услуг для 813 тыс. граждан. Третье место у Саратовской области, где повышение уровня обслуживания почувствовали почти 685 тыс. жителей региона.
Этому способствовала реализация масштабной региональной программы по ремонту сетей водоканала, инициированная губернатором Романом Бусаргиным. Напомним, в 2025 году в рамках нее реконструировали 25 участков, где происходило наибольшее число аварий. В результате аварийность на центральных магистралях сократилась более чем на 40%. В этом году ремонт городских коммуникаций продолжится.
