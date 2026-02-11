В 2026 году мероприятия по благоустройству сел в рамках госпрограммы охватят 34 района области

просмотров: 141

Саратовская область является одним из самых активных участников госпрограммы Комплексного развития сельских территорий среди субъектов Российской Федерации. В числе большого количества мероприятий, реализованных с 2020 года - начала действия программы на территории региона – 178 проектов благоустройства территорий сел и малых населенных пунктов.В 2026 году также запланирован ряд мероприятий.Так, в селе Красные Гривки Ртищевского муниципального района планируется обустроить зону отдыха и установить памятный мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также зона отдыха будет обустроена на центральной площади поселка Первомайский, а в поселке Стройиндустрия появится уличное освещение.В рабочем поселке Турки и селах Гривки и Трубетчино Турковского МР будут установлены детские площадки. В Аркадском районе запланированы работы по обустройству спортивной игровой детской площадки в селе Подгорное и культурно-досуговой зоны в селе Семеновка. В селе Росташи уложат асфальтобетонное покрытие на улице Центральная.«Всего в 2026 году мероприятия, в рамках которых в общей сложности будет реализовано 67 проектов по благоустройству сельских территорий, охватят 34 муниципальных района области», - уточнил заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.Оперативную информацию о реализации мероприятий госпрограммы Комплексного развития сельских территорий можно найти в социальных сетях регионального минсельхоза Вконтакте (vk.com/minselhoz64?ysclid=mlglxuc5tx10320068) и Одноклассники (https://ok.ru/profile/577221659529), а также в национальном мессенджере МАХ (https://max.ru/id6455020996_gos).Министерство сельского хозяйства области