20:00 | 11 февраля
В общественной палате ответили на критику в свой адрес
19:19 | 11 февраля
В Общественную палату идут не за статусом
19:18 | 11 февраля
Гладков: Опыт работы Дубовенко позволит ему успешно выстроить работу
16:02 | 11 февраля
Саратовская область вошла в тройку регионов-лидеров по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг
14:00 | 11 февраля
В 2026 году мероприятия по благоустройству сел в рамках госпрограммы охватят 34 района области
13:00 | 11 февраля
В области ужесточены правила продажи алкоголя в жилых домах
11:30 | 11 февраля
Открылась регистрация на проект для работающей молодёжи «МолоТ»
10:33 | 11 февраля
В Новоузенске сделают современный городской пляж на реке Большой Узень
17:00 | 10 февраля
Опубликована деловая программа 9-го Агропромышленного Форума «Саратов-Агро. 2026»
16:29 | 10 февраля
Матери и сестре вручили Звезду Героя
Саратовская область является одним из самых активных участников госпрограммы Комплексного развития сельских территорий среди субъектов Российской Федерации. В числе большого количества мероприятий, реализованных с 2020 года - начала действия программы на территории региона – 178 проектов благоустройства территорий сел и малых населенных пунктов.

В 2026 году также запланирован ряд мероприятий.

Так, в селе Красные Гривки Ртищевского муниципального района планируется обустроить зону отдыха и установить памятный мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Также зона отдыха будет обустроена на центральной площади поселка Первомайский, а в поселке Стройиндустрия появится уличное освещение.

В рабочем поселке Турки и селах Гривки и Трубетчино Турковского МР будут установлены детские площадки. В Аркадском районе запланированы работы по обустройству спортивной игровой детской площадки в селе Подгорное и культурно-досуговой зоны в селе Семеновка. В селе Росташи уложат асфальтобетонное покрытие на улице Центральная.

«Всего в 2026 году мероприятия, в рамках которых в общей сложности будет реализовано 67 проектов по благоустройству сельских территорий, охватят 34 муниципальных района области», - уточнил заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.

Оперативную информацию о реализации мероприятий госпрограммы Комплексного развития сельских территорий можно найти в социальных сетях регионального минсельхоза Вконтакте (vk.com/minselhoz64?ysclid=mlglxuc5tx10320068) и Одноклассники (https://ok.ru/profile/577221659529), а также в национальном мессенджере МАХ (https://max.ru/id6455020996_gos).

Министерство сельского хозяйства области