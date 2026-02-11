11 Февраля 2026 СРЕДА
В области ужесточены правила продажи алкоголя в жилых домах

С 1 сентября 2025 года в Саратовской области действуют дополнительные ограничения на розничную продажу алкоголя. Теперь запрещено продавать спиртное в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах и в пристройках к ним. Также в этих точках запрещена продажа пива на разлив.


Причиной ужесточения правил стали многочисленные жалобы жителей на ночную торговлю алкоголем, шум и нарушения общественного порядка.

Контроль за соблюдением новых правил ведется постоянно. С сентября прошлого года выявлено 14 нарушений, в том числе торговля в запрещенное время и продажа пива на разлив в жилых домах. Нарушители были оштрафованы.

Например, ресторан «Ресторан плюс» в Энгельсе был оштрафован на 100 тысяч рублей за продажу алкоголя в ночное время.

Особое внимание уделяется проверкам пивных баров, в том числе работающих под франшизой. Зафиксированы нарушения у трех предпринимателей «Пивного стандарта» и в трех заведениях «Кега». Все они привлечены к ответственности по решению суда.

Проверки часто проходят совместно с полицией. Так, в Саратове на ул. Космодемьянской изъяли алкоголь, хранившийся без лицензии. В Энгельсе на ул. Полтавской в баре «Пивной стандарт» выявили продажу пива на разлив в жилом доме, несмотря на неоднократные предупреждения. Возбуждено административное дело.

Министерство обращает внимание предпринимателей на необходимость строгого соблюдения всех требований к продаже алкоголя, установленных федеральным и областным законодательством.