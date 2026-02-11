Открылась регистрация на проект для работающей молодёжи «МолоТ»
Открылся приём заявок на проект для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд).
Проект объединяет самых активных специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в реальном секторе экономики, включая молодые семьи с детьми.
Участие в проекте предоставляет следующие возможности:
• проявить свои таланты в спорте, творческих и интеллектуальных состязаниях
• получить признание на федеральном уровне
• представить свою организацию и обменяться опытом с коллегами
Напомним, что проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
Регистрация уже доступна сайте общественных проектов ПФО: https://proektypfo.ru
