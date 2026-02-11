Открылась регистрация на проект для работающей молодёжи «МолоТ»

просмотров: 129

Проект объединяет самых активных специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в реальном секторе экономики, включая молодые семьи с детьми.Участие в проекте предоставляет следующие возможности:• проявить свои таланты в спорте, творческих и интеллектуальных состязаниях• получить признание на федеральном уровне• представить свою организацию и обменяться опытом с коллегамиНапомним, что проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.Регистрация уже доступна сайте общественных проектов ПФО: https://proektypfo.ru