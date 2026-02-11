11 Февраля 2026 СРЕДА
20:00 | 11 февраля
В общественной палате ответили на критику в свой адрес
19:19 | 11 февраля
В Общественную палату идут не за статусом
19:18 | 11 февраля
Гладков: Опыт работы Дубовенко позволит ему успешно выстроить работу
16:02 | 11 февраля
Саратовская область вошла в тройку регионов-лидеров по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг
14:00 | 11 февраля
В 2026 году мероприятия по благоустройству сел в рамках госпрограммы охватят 34 района области
13:00 | 11 февраля
В области ужесточены правила продажи алкоголя в жилых домах
11:30 | 11 февраля
Открылась регистрация на проект для работающей молодёжи «МолоТ»
10:33 | 11 февраля
В Новоузенске сделают современный городской пляж на реке Большой Узень
17:00 | 10 февраля
Опубликована деловая программа 9-го Агропромышленного Форума «Саратов-Агро. 2026»
16:29 | 10 февраля
Матери и сестре вручили Звезду Героя
Открылась регистрация на проект для работающей молодёжи «МолоТ»

Открылся приём заявок на проект для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ» (Молодежный труд).




Проект объединяет самых активных специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, работающих в реальном секторе экономики, включая молодые семьи с детьми.

Участие в проекте предоставляет следующие возможности:

• проявить свои таланты в спорте, творческих и интеллектуальных состязаниях
• получить признание на федеральном уровне
• представить свою организацию и обменяться опытом с коллегами

Напомним, что проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Регистрация уже доступна сайте общественных проектов ПФО: https://proektypfo.ru