11 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
20:00 | 11 февраля
В общественной палате ответили на критику в свой адрес
19:19 | 11 февраля
В Общественную палату идут не за статусом
19:18 | 11 февраля
Гладков: Опыт работы Дубовенко позволит ему успешно выстроить работу
16:02 | 11 февраля
Саратовская область вошла в тройку регионов-лидеров по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг
14:00 | 11 февраля
В 2026 году мероприятия по благоустройству сел в рамках госпрограммы охватят 34 района области
13:00 | 11 февраля
В области ужесточены правила продажи алкоголя в жилых домах
11:30 | 11 февраля
Открылась регистрация на проект для работающей молодёжи «МолоТ»
10:33 | 11 февраля
В Новоузенске сделают современный городской пляж на реке Большой Узень
17:00 | 10 февраля
Опубликована деловая программа 9-го Агропромышленного Форума «Саратов-Агро. 2026»
16:29 | 10 февраля
Матери и сестре вручили Звезду Героя
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратовской области идет активное благоустройство мест отдыха возле рек и прудов благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал Президент Владимир Путин.



В этом году в Новоузенске планируется обновить городской пляж на реке Большой Узень. Это одно из популярных мест отдыха горожан должно стать более современным и комфортным - завезут песок, установят современные скамейки, кабинку для переодевания, урну.

«В прошлом году в Новоузенске в рамках федерального проекта установили новую спортивную площадку на улице Мира, привели в порядок сквер на улице Рабочей и благоустроили общественную территорию на пересечении улиц Московская и Базарная площадь. Всего же в регионе, напомню, благоустроили 167 общественных и дворовых территорий», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.