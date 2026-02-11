В Новоузенске сделают современный городской пляж на реке Большой Узень

просмотров: 140

В этом году в Новоузенске планируется обновить городской пляж на реке Большой Узень. Это одно из популярных мест отдыха горожан должно стать более современным и комфортным - завезут песок, установят современные скамейки, кабинку для переодевания, урну.«В прошлом году в Новоузенске в рамках федерального проекта установили новую спортивную площадку на улице Мира, привели в порядок сквер на улице Рабочей и благоустроили общественную территорию на пересечении улиц Московская и Базарная площадь. Всего же в регионе, напомню, благоустроили 167 общественных и дворовых территорий», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.