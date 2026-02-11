11 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
17:00 | 10 февраля
Опубликована деловая программа 9-го Агропромышленного Форума «Саратов-Агро. 2026»
16:29 | 10 февраля
Матери и сестре вручили Звезду Героя
16:27 | 10 февраля
15:30 | 10 февраля
Школьники региона проверили свои знания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
14:30 | 10 февраля
III Форум «Креативный Саратов» будет посвящен гастрономии
13:30 | 10 февраля
Теперь по короткому номеру 122 можно оставить обращение по льготному лекарственному обеспечению
12:30 | 10 февраля
Стартовал проект «Академия КСВО РФ» для команд НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям
11:30 | 10 февраля
Более 700 саратовских старшеклассников приняли участие в фестивале, посвященном Дню российской науки
10:00 | 10 февраля
Более 130 сортов и гибридов саратовской селекции внесены в Реестр селекционных достижений
09:00 | 10 февраля
Год единства народов: гастрономический фестиваль «Пельменьфест» прошел в центре соцобслуживания Энгельсского района
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Герой России отметил мужество саратовцев на СВО

Саратов посетил генерал-майор, командир отдельной бригады особого назначения войск национальной гвардии, Герой России с позывным «Волга» Руслан Гарифуллин.



Телеграм-канал «Твои герои, Саратов! ZOV» 10 февраля опубликовали фрагмент интервью с военнослужащим.

«В моей бригаде служит до тысячи жителей Саратовской области - это мужественные и отважные ребята, настоящие патриоты нашей Родины!» - сказал генерал-майор.

Он поблагодарил за помощь бригаде и отметил, что поддержка саратовцев - это большой вклад в общую победу.

Командир 116-й бригады особого назначения, Герой России Руслан Гарифуллин с позывным «Волга» поблагодарил жителей Саратовской области за помощь.