Герой России отметил мужество саратовцев на СВО
Саратов посетил генерал-майор, командир отдельной бригады особого назначения войск национальной гвардии, Герой России с позывным «Волга» Руслан Гарифуллин.
Телеграм-канал «Твои герои, Саратов! ZOV» 10 февраля опубликовали фрагмент интервью с военнослужащим.
«В моей бригаде служит до тысячи жителей Саратовской области - это мужественные и отважные ребята, настоящие патриоты нашей Родины!» - сказал генерал-майор.
Он поблагодарил за помощь бригаде и отметил, что поддержка саратовцев - это большой вклад в общую победу.
