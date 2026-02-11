Опубликована деловая программа 9-го Агропромышленного Форума «Саратов-Агро. 2026»

просмотров: 184

На выставочной экспозиции будут представлены семена перспективных сортов и гибридов сельхозкультур, удобрения, средства защиты растений, современная техник, ГСМ, новые технологические и технические решения для АПК и многое другое.Традиционно в рамках проведения Форума «Саратов-Агро» ожидается насыщенная деловая программа, посвященная наиболее перспективным инновациям для различных направлений АПК.Центральным событием станет заседание коллегии министерства сельского хозяйства области «Об итогах работы агропромышленного комплекса Саратовской области в 2025 году и задачах на 2026 год».Ознакомиться с деловой программой можно по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/wwHU/zWW6H3Hbx.Министерство сельского хозяйства области