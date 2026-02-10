Школьники региона проверили свои знания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

просмотров: 29

В региональном центре «Галактика64» прошли очередные соревнования Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа.14 команд Саратовской области искали ответы на различные вопросы игры «Что? Где? Когда?», охватывающие широкий круг знаний, требующие логики, интуиции и скорости принятия решений. Ребята продемонстрировали высокий уровень эрудиции и навыки командной работы в ходе напряжённой интеллектуальной борьбы.Итоги регионального этапа будут объявлены после завершения всех направлений олимпиады. Победители представят Саратовскую область на окружном этапе Интеллектуальной Олимпиады ПФО, который пройдёт с 11 по 13 марта 2026 года в Перми.Напомним, Интеллектуальная Олимпиада ПФО проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.Министерство образования области