Школьники региона проверили свои знания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
В региональном центре «Галактика64» прошли очередные соревнования Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа.
14 команд Саратовской области искали ответы на различные вопросы игры «Что? Где? Когда?», охватывающие широкий круг знаний, требующие логики, интуиции и скорости принятия решений. Ребята продемонстрировали высокий уровень эрудиции и навыки командной работы в ходе напряжённой интеллектуальной борьбы.
Итоги регионального этапа будут объявлены после завершения всех направлений олимпиады. Победители представят Саратовскую область на окружном этапе Интеллектуальной Олимпиады ПФО, который пройдёт с 11 по 13 марта 2026 года в Перми.
Напомним, Интеллектуальная Олимпиада ПФО проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.
Министерство образования области