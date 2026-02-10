10 Февраля 2026 ВТОРНИК
Новости
15:30 | 10 февраля
Школьники региона проверили свои знания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
14:30 | 10 февраля
III Форум «Креативный Саратов» будет посвящен гастрономии
13:30 | 10 февраля
Теперь по короткому номеру 122 можно оставить обращение по льготному лекарственному обеспечению
12:30 | 10 февраля
Стартовал проект «Академия КСВО РФ» для команд НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям
11:30 | 10 февраля
Более 700 саратовских старшеклассников приняли участие в фестивале, посвященном Дню российской науки
10:00 | 10 февраля
Более 130 сортов и гибридов саратовской селекции внесены в Реестр селекционных достижений
09:00 | 10 февраля
Год единства народов: гастрономический фестиваль «Пельменьфест» прошел в центре соцобслуживания Энгельсского района
22:43 | 09 февраля
Согласована кандидатура на должность главы Тарлыковского муниципального образования
22:42 | 09 февраля
В суде продолжается рассмотрение уголовного дела о закупке катера T-Rex
16:30 | 09 февраля
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Школьники региона проверили свои знания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

В региональном центре «Галактика64» прошли очередные соревнования Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа.

14 команд Саратовской области искали ответы на различные вопросы игры «Что? Где? Когда?», охватывающие широкий круг знаний, требующие логики, интуиции и скорости принятия решений. Ребята продемонстрировали высокий уровень эрудиции и навыки командной работы в ходе напряжённой интеллектуальной борьбы.

Итоги регионального этапа будут объявлены после завершения всех направлений олимпиады. Победители представят Саратовскую область на окружном этапе Интеллектуальной Олимпиады ПФО, который пройдёт с 11 по 13 марта 2026 года в Перми.

Напомним, Интеллектуальная Олимпиада ПФО проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.

Министерство образования области