III Форум «Креативный Саратов» будет посвящен гастрономии
В рамках постоянно действующего совещания под руководством Губернатора министр инвестиционной политики Александр Марченко сообщил об итогах защиты Концепции развития креативных индустрий региона. Документ, разработанный министерством и Корпорацией развития области, в декабре 2025 года успешно защищен в Агентстве стратегических инициатив и получил положительную оценку федеральных экспертов.
Концепция определяет вектор развития креативной экономики до 2030 года и нацелена на выполнение задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, – увеличение вклада креативных индустрий в валовой внутренний продукт страны. Стратегическая цель для Саратовской области – увеличить долю креативного сектора в валовом региональном продукте (ВРП) до 6% к 2030 году.
«Успешная защита Концепции – это не финальная точка, а старт масштабной системной работы. Наши креативные индустрии уже сегодня вносят в ВРП региона более 31 млрд рублей. Мы видим значительный потенциал для роста, который будем раскрывать через семь ключевых шагов: от интеграции творческих решений в реальный сектор экономики до создания регионального бренда «Сделано в Саратове» и поддержки экспорта», – подчеркнул Александр Марченко.
Ключевыми задачами Саратовской области в развитии креативных индустрий на 2026 год станут формирование стратегической базы через утверждение региональной Стратегии и приоритетных направлений, внедрение специализированных мер поддержки предпринимателей, а также активное продвижение локальных брендов.
В рамках популяризации творческого сектора запланированы масштабные события, включая показ мод саратовских дизайнеров и III форум «Креативный Саратов», посвященный гастрономии. Параллельно будет вестись работа по формированию креативного кластера и выявлению точек роста в муниципальных районах через выездные встречи с местными сообществами, что в совокупности направлено на системное усиление роли креативной экономики в регионе.
Министерство инвестиционной политики Саратовской области
Концепция определяет вектор развития креативной экономики до 2030 года и нацелена на выполнение задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, – увеличение вклада креативных индустрий в валовой внутренний продукт страны. Стратегическая цель для Саратовской области – увеличить долю креативного сектора в валовом региональном продукте (ВРП) до 6% к 2030 году.
«Успешная защита Концепции – это не финальная точка, а старт масштабной системной работы. Наши креативные индустрии уже сегодня вносят в ВРП региона более 31 млрд рублей. Мы видим значительный потенциал для роста, который будем раскрывать через семь ключевых шагов: от интеграции творческих решений в реальный сектор экономики до создания регионального бренда «Сделано в Саратове» и поддержки экспорта», – подчеркнул Александр Марченко.
Ключевыми задачами Саратовской области в развитии креативных индустрий на 2026 год станут формирование стратегической базы через утверждение региональной Стратегии и приоритетных направлений, внедрение специализированных мер поддержки предпринимателей, а также активное продвижение локальных брендов.
В рамках популяризации творческого сектора запланированы масштабные события, включая показ мод саратовских дизайнеров и III форум «Креативный Саратов», посвященный гастрономии. Параллельно будет вестись работа по формированию креативного кластера и выявлению точек роста в муниципальных районах через выездные встречи с местными сообществами, что в совокупности направлено на системное усиление роли креативной экономики в регионе.
Министерство инвестиционной политики Саратовской области