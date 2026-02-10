Теперь по короткому номеру 122 можно оставить обращение по льготному лекарственному обеспечению

просмотров: 80

«Единый колл-центр расширяет свои возможности для удобства жителей области, вместе с тем по номеру 122 по-прежнему есть возможность записаться на прием к врачу или вызвать врача на дом, получить справочную информацию об адресах, телефонах, графиках работы медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области», - прокомментировал министр здравоохранения Владимир Дудаков.Министерство здравоохранения Саратовской области