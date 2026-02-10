Более 700 саратовских старшеклассников приняли участие в фестивале, посвященном Дню российской науки

просмотров: 103

Саратовское мероприятие, собравшее сотни старшеклассников со всей области, направлено на формирование нового поколения молодых специалистов и популяризацию инженерной и научной деятельности среди школьников.Погружение в мир высоких технологий началось с лекций учёных с мировым именем из Объединённого института ядерных исследований в Дубне, а также СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Школьники вживую пообщались с физиками-ядерщиками, биологами и инженерами, которые создают технологии завтрашнего дня.Ярким событием стали практические лаборатории. Ребята управляли беспилотниками, знакомились с принципами работы ветрогенераторов нового типа, исследовали материалы на тепловизорах и даже пробовали силы в диагностике заболеваний с помощью современных биомедицинских методов.Партнёрами фестиваля стали ведущие промышленные предприятия региона, которые развернули интерактивные площадки и представили школьникам свои новейшие разработки. В частности, специалисты компании «Миг Трейдинг» познакомили ребят с передовыми достижениями в области радиоизмерительного СВЧ оборудования.На площадке АО НПП «Контакт» участникам фестиваля продемонстрировали, как выглядит и работает современная энергетика. В этой зоне старшеклассники увидели настоящий вакуумный выключатель — «умный» рубильник, который отключает ток под нагрузкой, и детальный макет подстанции. Они смогли рассмотреть все вблизи, задать вопросы инженерам и понять, как электроэнергия высокого напряжения приходит в дома жителей региона.Фотоматериалы предоставлены Институтом физики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского