10 Февраля 2026 ВТОРНИК
Новости
15:30 | 10 февраля
Школьники региона проверили свои знания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
14:30 | 10 февраля
III Форум «Креативный Саратов» будет посвящен гастрономии
13:30 | 10 февраля
Теперь по короткому номеру 122 можно оставить обращение по льготному лекарственному обеспечению
12:30 | 10 февраля
Стартовал проект «Академия КСВО РФ» для команд НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям
11:30 | 10 февраля
Более 700 саратовских старшеклассников приняли участие в фестивале, посвященном Дню российской науки
10:00 | 10 февраля
Более 130 сортов и гибридов саратовской селекции внесены в Реестр селекционных достижений
09:00 | 10 февраля
Год единства народов: гастрономический фестиваль «Пельменьфест» прошел в центре соцобслуживания Энгельсского района
22:43 | 09 февраля
Согласована кандидатура на должность главы Тарлыковского муниципального образования
22:42 | 09 февраля
В суде продолжается рассмотрение уголовного дела о закупке катера T-Rex
16:30 | 09 февраля
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Более 700 саратовских старшеклассников приняли участие в фестивале, посвященном Дню российской науки

Новости
В Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского завершился Фестиваль науки и технологий «Лабораторный пилот», приуроченный ко Дню российской науки. Напоминаем, что 2022–2031 годы были объявлены Президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетием науки и технологий.



Саратовское мероприятие, собравшее сотни старшеклассников со всей области, направлено на формирование нового поколения молодых специалистов и популяризацию инженерной и научной деятельности среди школьников.

Погружение в мир высоких технологий началось с лекций учёных с мировым именем из Объединённого института ядерных исследований в Дубне, а также СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Школьники вживую пообщались с физиками-ядерщиками, биологами и инженерами, которые создают технологии завтрашнего дня.

Ярким событием стали практические лаборатории. Ребята управляли беспилотниками, знакомились с принципами работы ветрогенераторов нового типа, исследовали материалы на тепловизорах и даже пробовали силы в диагностике заболеваний с помощью современных биомедицинских методов.

Партнёрами фестиваля стали ведущие промышленные предприятия региона, которые развернули интерактивные площадки и представили школьникам свои новейшие разработки. В частности, специалисты компании «Миг Трейдинг» познакомили ребят с передовыми достижениями в области радиоизмерительного СВЧ оборудования.

На площадке АО НПП «Контакт» участникам фестиваля продемонстрировали, как выглядит и работает современная энергетика. В этой зоне старшеклассники увидели настоящий вакуумный выключатель — «умный» рубильник, который отключает ток под нагрузкой, и детальный макет подстанции. Они смогли рассмотреть все вблизи, задать вопросы инженерам и понять, как электроэнергия высокого напряжения приходит в дома жителей региона.

Фотоматериалы предоставлены Институтом физики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского