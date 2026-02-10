Более 130 сортов и гибридов саратовской селекции внесены в Реестр селекционных достижений

просмотров: 114

Как отмечают специалисты, каждый новый сорт дает прибавку в урожайности на 4-5%. Всего на сегодняшней день в Реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации, представлено более 130 сортов и гибридов саратовской селекции.Они районированы в 8 из 12 агроэкономических зон, включающих 61 регион России и страны ближнего зарубежья.Кроме этого, из 20 сортов твердой пшеницы, которые рекомендует Национальная ассоциация производителей макаронных изделий, 8 - саратовской селекции. Это такие сорта как «Тамара», «Валентина», «Памяти Васильчука», «Луч 25» и другие.«Одна из основных задач, стоящих сегодня перед отраслью – укрепление технологического суверенитета АПК. На ее выполнение ориентирован национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в числе ключевых составляющих которого – повышение доли обеспеченности семенами отечественной селекции к 2030 году на уровне не менее 75%. И сегодня работа представителей саратовской аграрной научной школы нацелена, в первую очередь, на выполнение задач, которые ставит перед нами государство», - прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.