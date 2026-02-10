10 Февраля 2026 ВТОРНИК
Новости
15:30 | 10 февраля
Школьники региона проверили свои знания в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
14:30 | 10 февраля
III Форум «Креативный Саратов» будет посвящен гастрономии
13:30 | 10 февраля
Теперь по короткому номеру 122 можно оставить обращение по льготному лекарственному обеспечению
12:30 | 10 февраля
Стартовал проект «Академия КСВО РФ» для команд НКО, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям
11:30 | 10 февраля
Более 700 саратовских старшеклассников приняли участие в фестивале, посвященном Дню российской науки
10:00 | 10 февраля
Более 130 сортов и гибридов саратовской селекции внесены в Реестр селекционных достижений
09:00 | 10 февраля
Год единства народов: гастрономический фестиваль «Пельменьфест» прошел в центре соцобслуживания Энгельсского района
22:43 | 09 февраля
Согласована кандидатура на должность главы Тарлыковского муниципального образования
22:42 | 09 февраля
В суде продолжается рассмотрение уголовного дела о закупке катера T-Rex
16:30 | 09 февраля
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства
Более 130 сортов и гибридов саратовской селекции внесены в Реестр селекционных достижений

Новости
Саратовские ученые ведут активную работу в области селекции и семеноводства. Только за последние пять лет селекционерами Саратовской области получено более 80 новых сортов и гибридов, в том числе 10 сортов пшеницы, 8 сортов и гибридов подсолнечника, 9 сортов нута, 7 - проса, 3 - сои, 3 - чечевицы и 4 гибрида кукурузы.


Как отмечают специалисты, каждый новый сорт дает прибавку в урожайности на 4-5%. Всего на сегодняшней день в Реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации, представлено более 130 сортов и гибридов саратовской селекции.

Они районированы в 8 из 12 агроэкономических зон, включающих 61 регион России и страны ближнего зарубежья.

Кроме этого, из 20 сортов твердой пшеницы, которые рекомендует Национальная ассоциация производителей макаронных изделий, 8 - саратовской селекции. Это такие сорта как «Тамара», «Валентина», «Памяти Васильчука», «Луч 25» и другие.

«Одна из основных задач, стоящих сегодня перед отраслью – укрепление технологического суверенитета АПК. На ее выполнение ориентирован национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в числе ключевых составляющих которого – повышение доли обеспеченности семенами отечественной селекции к 2030 году на уровне не менее 75%. И сегодня работа представителей саратовской аграрной научной школы нацелена, в первую очередь, на выполнение задач, которые ставит перед нами государство», - прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.