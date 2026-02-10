Более 130 сортов и гибридов саратовской селекции внесены в Реестр селекционных достижений
Саратовские ученые ведут активную работу в области селекции и семеноводства. Только за последние пять лет селекционерами Саратовской области получено более 80 новых сортов и гибридов, в том числе 10 сортов пшеницы, 8 сортов и гибридов подсолнечника, 9 сортов нута, 7 - проса, 3 - сои, 3 - чечевицы и 4 гибрида кукурузы.
Как отмечают специалисты, каждый новый сорт дает прибавку в урожайности на 4-5%. Всего на сегодняшней день в Реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации, представлено более 130 сортов и гибридов саратовской селекции.
Они районированы в 8 из 12 агроэкономических зон, включающих 61 регион России и страны ближнего зарубежья.
Кроме этого, из 20 сортов твердой пшеницы, которые рекомендует Национальная ассоциация производителей макаронных изделий, 8 - саратовской селекции. Это такие сорта как «Тамара», «Валентина», «Памяти Васильчука», «Луч 25» и другие.
«Одна из основных задач, стоящих сегодня перед отраслью – укрепление технологического суверенитета АПК. На ее выполнение ориентирован национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в числе ключевых составляющих которого – повышение доли обеспеченности семенами отечественной селекции к 2030 году на уровне не менее 75%. И сегодня работа представителей саратовской аграрной научной школы нацелена, в первую очередь, на выполнение задач, которые ставит перед нами государство», - прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.
