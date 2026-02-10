10 Февраля 2026 ВТОРНИК
Год единства народов: гастрономический фестиваль «Пельменьфест» прошел в центре соцобслуживания Энгельсского района

В комплексном центре социального обслуживания населения Энгельсского района впервые прошел гастрономический фестиваль «Пельменьфест», посвященный Году единства народов России.

Четыре команды, состоящие из сотрудников и получателей услуг центра, представили варианты пельменей разных национальностей – русские, узбекские, белорусские и удмуртские.

Яркими творческими номерами участники праздника рассказали об истории возникновения кулинарных шедевров, а также презентовали кулинарные и культурные особенности выбранного народа.

Всех гостей мероприятия ждала насыщенная концертная программа, игры и викторина. А изюминкой фестиваля стала дегустация пельменей и других национальных блюд.

«Каждая команда проявила фантазию и мастерство, создав настоящие шедевры. Вкусное и душевное путешествие по кулинарным изыскам разных национальностей никого не оставило равнодушным. А самым главным результатом нашего гастрономического фестиваля стали веселые улыбки и счастливые глаза участников. Хотим поблагодарить наших спонсоров и всех гостей за активное участие и поддержку», – прокомментировали в центре социального обслуживания.