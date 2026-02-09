Военнослужащим войск беспилотных систем пообещали выплату 300 %

просмотров: 114

Представитель пункта отбора рассказал, как в регионе ведется набор граждан в войска беспилотных систем. Лейтенант, офицер пункта отбора Дмитрий Тронин напомнил, что с 1 февраля в Саратовской области в два раза увеличена единовременная региональная выплата контрактникам. Ее размер сейчас составляет 2 млн рублей.По словам офицера, активно ведется отбор граждан в войска беспилотных систем, куда требуются не только операторы БПЛА, но и специалисты РЭБ, связи, IT-специалисты, саперы, водители.«Основным преимуществом службы в войсках беспилотных систем является заключение контракта на особых условиях сроком на 1 год, а также прохождение обучения в учебных центрах Министерства обороны России. В приоритетном порядке принимаются граждане с высшим и средним профессиональным образованием, а также студенты. Военнослужащим предусмотрена дополнительная стимулирующая выплата в размере 300%», — рассказал Дмитрий.«Студентам, изъявившим желание проходить службу по контракту, в период обучения предоставляется академический отпуск. При заключении контракта для службы в войсках беспилотных систем заполняется дополнительное приложение, где отмечается, что контракт фиксированный, сроком от 1 года. По истечении контракта военнослужащий выбирает продолжить свою службу или покинуть ряды Министерства обороны», - подчеркнул представитель пункта отбора.С учетом всех выплат военнослужащие войск беспилотных систем могут получить за первый месяц службы от 2,6 млн рублей. За первый год службы — от 5,2 млн рублей.Узнать о заключении контракта можно по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или 117, в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу: г.Саратов, ул.Буровая, 36.