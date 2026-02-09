Участников «Театрального Приволжья» пригласили стать студентом Театрального института на день

просмотров: 134

Участников межрегионального фестиваля «Театральное Приволжье» пригласили в уникальный проект «Стань студентом Театрального института на день».Это не просто экскурсия — это полноценное погружение в студенческую жизнь будущего актера, режиссера или театроведа.Профориентационный проект идеально вписывается в дух фестиваля «Театральное Приволжье», который объединяет таланты ПФО и продвигает культурное наследие региона. Юные саратовские артисты получат шанс не только вдохновиться, но и, возможно, выбрать дальнейший путь обучения в одном из ведущих театральных вузов России.В аудиториях Театрального института школьники смогут познакомиться с танцевально-пластическими тренингами, изучить базовые упражнения сценической речи, посмотреть, как учатся и живут студенты, а также получить консультацию у ведущих педагогов Театрального институтаОбщественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.