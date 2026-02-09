Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства

просмотров: 101

На предприятиях регионального пищепрома продолжаются экскурсии, в ходе которых студенты и школьники могут «заглянуть за кулисы» производства продуктов питания и убедиться в правильности выбранных профессий.Так, на этой неделе ребята, обучающиеся по специальности «Технология продуктов питания из растительного сырья» Финансово-технологического колледжа Вавиловского университета посетили цех одного из кондитерских предприятий Саратова.Экскурсия носила ярко выраженный практический характер. Будущих специалистов подробно познакомили с организацией современного кондитерского производства.Студентам показали рабочие места для приемки и подготовки сырья, полный цикл технологических процессов приготовления различных кондитерских полуфабрикатов, этапы сборки и оформления тортов и пирожных, а также заключительные операции подготовки готовой продукции к реализации.Подобные встречи нацелены, в том числе, на привлечение в отрасль молодых специалистов – одной из задач федерального проекте «Кадры в АПК» нацпроекта Президента Владимира Путина «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».