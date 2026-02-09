9 Февраля 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
16:30 | 09 февраля
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства
15:30 | 09 февраля
Более 213 тысяч жителей Саратовской области уже пользуются сервисом «Госуслуги.Дом»
15:03 | 09 февраля
Военнослужащим войск беспилотных систем пообещали выплату 300 %
14:30 | 09 февраля
Артисты Лысогорского района выступили с праздничным концертом для защитников Отечества в госпитале
13:00 | 09 февраля
Саратовцев приглашают на XII Международную бизнес-конференцию «Элеваторы России – 2026»
11:30 | 09 февраля
За первый месяц года в перинатальном центре 8-й горбольницы родилось 11 двоен
11:15 | 09 февраля
Участников «Театрального Приволжья» пригласили стать студентом Театрального института на день
09:51 | 09 февраля
Проект «Культура малой родины» стартовал с премьеры спектакля
09:06 | 09 февраля
В Саратове, Энгельсе и Балакове работы по уборке снега ведутся в усиленном и круглосуточном режиме
09:05 | 09 февраля
Снегопад накрыл все районы области
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства

Новости
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства


На предприятиях регионального пищепрома продолжаются экскурсии, в ходе которых студенты и школьники могут «заглянуть за кулисы» производства продуктов питания и убедиться в правильности выбранных профессий.

Так, на этой неделе ребята, обучающиеся по специальности «Технология продуктов питания из растительного сырья» Финансово-технологического колледжа Вавиловского университета посетили цех одного из кондитерских предприятий Саратова.

Экскурсия носила ярко выраженный практический характер. Будущих специалистов подробно познакомили с организацией современного кондитерского производства.

Студентам показали рабочие места для приемки и подготовки сырья, полный цикл технологических процессов приготовления различных кондитерских полуфабрикатов, этапы сборки и оформления тортов и пирожных, а также заключительные операции подготовки готовой продукции к реализации.

Подобные встречи нацелены, в том числе, на привлечение в отрасль молодых специалистов – одной из задач федерального проекте «Кадры в АПК» нацпроекта Президента Владимира Путина «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».