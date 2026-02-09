9 Февраля 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
16:30 | 09 февраля
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства
15:30 | 09 февраля
Более 213 тысяч жителей Саратовской области уже пользуются сервисом «Госуслуги.Дом»
15:03 | 09 февраля
Военнослужащим войск беспилотных систем пообещали выплату 300 %
14:30 | 09 февраля
Артисты Лысогорского района выступили с праздничным концертом для защитников Отечества в госпитале
13:00 | 09 февраля
Саратовцев приглашают на XII Международную бизнес-конференцию «Элеваторы России – 2026»
11:30 | 09 февраля
За первый месяц года в перинатальном центре 8-й горбольницы родилось 11 двоен
11:15 | 09 февраля
Участников «Театрального Приволжья» пригласили стать студентом Театрального института на день
09:51 | 09 февраля
Проект «Культура малой родины» стартовал с премьеры спектакля
09:06 | 09 февраля
В Саратове, Энгельсе и Балакове работы по уборке снега ведутся в усиленном и круглосуточном режиме
09:05 | 09 февраля
Снегопад накрыл все районы области
Более 213 тысяч жителей Саратовской области уже пользуются сервисом «Госуслуги.Дом»

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» создано, чтобы помочь жителям многоквартирных домов легко и быстро управлять вопросами ЖКХ прямо на экране смартфона.

"В Саратовской области мобильным приложением активно пользуются уже более 213 000 человек. Активность пользователей подтверждает, что приложение превратилось в действенный механизм решения жилищных вопросов. «Госуслуги Дом» предоставляет широкий спектр возможностей. Среди них наиболее востребованные: оплата счетов и передача показаний, проведение онлайн-голосований на общих собраниях собственников, а также направление обращений в управляющую организацию", — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Скачивайте «Госуслуги Дом» и управляйте недвижимостью с комфортом: https://clck.ru/3QnbZq.