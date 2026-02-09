Более 213 тысяч жителей Саратовской области уже пользуются сервисом «Госуслуги.Дом»

просмотров: 88

Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» создано, чтобы помочь жителям многоквартирных домов легко и быстро управлять вопросами ЖКХ прямо на экране смартфона."В Саратовской области мобильным приложением активно пользуются уже более 213 000 человек. Активность пользователей подтверждает, что приложение превратилось в действенный механизм решения жилищных вопросов. «Госуслуги Дом» предоставляет широкий спектр возможностей. Среди них наиболее востребованные: оплата счетов и передача показаний, проведение онлайн-голосований на общих собраниях собственников, а также направление обращений в управляющую организацию", — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.Скачивайте «Госуслуги Дом» и управляйте недвижимостью с комфортом: https://clck.ru/3QnbZq.