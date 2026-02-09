Артисты Лысогорского района выступили с праздничным концертом для защитников Отечества в госпитале

просмотров: 104

Артисты и творческие коллективы Районного Дома культуры Лысогорского муниципального района и Шереметьевского сельского Дома культуры посетили госпиталь, где представили праздничную концертную программу для военнослужащих.Музыканты и певцы исполнили яркие номера, подарив военнослужащим заряд бодрости, радости и вдохновения.Кроме того, сотрудники учреждений культуры привезли угощения, приготовленные с любовью и заботой о тех, кто несет службу вдали от родных стен.Это посещение стало проявлением глубокой признательности и поддержки со стороны местных культурных коллективов.