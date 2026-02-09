Саратовцев приглашают на XII Международную бизнес-конференцию «Элеваторы России – 2026»

просмотров: 128

Конференция пройдет в гибридном формате – офлайн и онлайн .В программе:- Пленарное заседание «Зерновой комплекс России. Вектор развития»;- Практическая сессия «Модернизация предприятий хранения и переработки зерна. Новые возможности»;- Тематическая сессия «Система контроля за качеством и сохранностью зерна. Управление технологическими и бизнес-процессами на предприятиях хранения и переработки зерна».Мероприятие будет проходить 17-19 февраля на площадке Международной промышленной академии (г. Москва, 1-й Щипковский пер., д 20).Подробная информации и регистрация: тел. (499) 235-46-91, e-mail: urlapova@grainfood.ru.