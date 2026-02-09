Саратовцев приглашают на XII Международную бизнес-конференцию «Элеваторы России – 2026»
Участие в бизнес-конференции «Элеваторы России – 2026», которая проводится при поддержке Минсельхоза России, даст возможность ознакомиться с перспективами зерновой отрасли, инновациями в строительстве и эксплуатации элеваторов с элементами цифровизации, установить деловые контакты для реализации проектов по зернохранилищам и изучить технологии сохранения культур
в различных климатических условиях.
Конференция пройдет в гибридном формате – офлайн и онлайн .
В программе:
- Пленарное заседание «Зерновой комплекс России. Вектор развития»;
- Практическая сессия «Модернизация предприятий хранения и переработки зерна. Новые возможности»;
- Тематическая сессия «Система контроля за качеством и сохранностью зерна. Управление технологическими и бизнес-процессами на предприятиях хранения и переработки зерна».
Мероприятие будет проходить 17-19 февраля на площадке Международной промышленной академии (г. Москва, 1-й Щипковский пер., д 20).
Подробная информации и регистрация: тел. (499) 235-46-91, e-mail: urlapova@grainfood.ru.
