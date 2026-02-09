9 Февраля 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
16:30 | 09 февраля
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства
15:30 | 09 февраля
Более 213 тысяч жителей Саратовской области уже пользуются сервисом «Госуслуги.Дом»
15:03 | 09 февраля
Военнослужащим войск беспилотных систем пообещали выплату 300 %
14:30 | 09 февраля
Артисты Лысогорского района выступили с праздничным концертом для защитников Отечества в госпитале
13:00 | 09 февраля
Саратовцев приглашают на XII Международную бизнес-конференцию «Элеваторы России – 2026»
11:30 | 09 февраля
За первый месяц года в перинатальном центре 8-й горбольницы родилось 11 двоен
11:15 | 09 февраля
Участников «Театрального Приволжья» пригласили стать студентом Театрального института на день
09:51 | 09 февраля
Проект «Культура малой родины» стартовал с премьеры спектакля
09:06 | 09 февраля
В Саратове, Энгельсе и Балакове работы по уборке снега ведутся в усиленном и круглосуточном режиме
09:05 | 09 февраля
Снегопад накрыл все районы области
Саратовцев приглашают на XII Международную бизнес-конференцию «Элеваторы России – 2026»

Новости / АПК
Участие в бизнес-конференции «Элеваторы России – 2026», которая проводится при поддержке Минсельхоза России, даст возможность ознакомиться с перспективами зерновой отрасли, инновациями в строительстве и эксплуатации элеваторов с элементами цифровизации, установить деловые контакты для реализации проектов по зернохранилищам и изучить технологии сохранения культур
в различных климатических условиях.


Конференция пройдет в гибридном формате – офлайн и онлайн .

В программе:
- Пленарное заседание «Зерновой комплекс России. Вектор развития»;
- Практическая сессия «Модернизация предприятий хранения и переработки зерна. Новые возможности»;
- Тематическая сессия «Система контроля за качеством и сохранностью зерна. Управление технологическими и бизнес-процессами на предприятиях хранения и переработки зерна».

Мероприятие будет проходить 17-19 февраля на площадке Международной промышленной академии (г. Москва, 1-й Щипковский пер., д 20).

Подробная информации и регистрация: тел. (499) 235-46-91, e-mail: urlapova@grainfood.ru.