9 Февраля 2026 ПОНЕДЕЛЬНИК
16:30 | 09 февраля
Студенты-технологи познакомились с тонкостями кондитерского производства
15:30 | 09 февраля
Более 213 тысяч жителей Саратовской области уже пользуются сервисом «Госуслуги.Дом»
15:03 | 09 февраля
Военнослужащим войск беспилотных систем пообещали выплату 300 %
14:30 | 09 февраля
Артисты Лысогорского района выступили с праздничным концертом для защитников Отечества в госпитале
13:00 | 09 февраля
Саратовцев приглашают на XII Международную бизнес-конференцию «Элеваторы России – 2026»
11:30 | 09 февраля
За первый месяц года в перинатальном центре 8-й горбольницы родилось 11 двоен
11:15 | 09 февраля
Участников «Театрального Приволжья» пригласили стать студентом Театрального института на день
09:51 | 09 февраля
Проект «Культура малой родины» стартовал с премьеры спектакля
09:06 | 09 февраля
В Саратове, Энгельсе и Балакове работы по уборке снега ведутся в усиленном и круглосуточном режиме
09:05 | 09 февраля
Снегопад накрыл все районы области
За первый месяц года в перинатальном центре 8-й горбольницы родилось 11 двоен

Только за январь наступившего года в перинатальном центре больницы на свет появились 11 двоен. Все малыши родились здоровыми и в положенный срок.


Не так давно из роддома отправились три двойни подряд. «Добрая фея» Зинаида, медсестра, помогавшая готовить малышей к первому выходу в свет, рассказала, что за 14 лет ее работы это первый такой масштабный «конвейер» новорождённых парочек.

Папа Алексей приехал встретить жену Юлию и двоих сыновей — Даниила и Михаила прямо из зоны СВО. Вот уже три года он выполняет свой воинский долг, и вырваться к семье удалось всего на денёк. Алексей мечтал о сыне-первенце, но и к двойному пополнению все были готовы: дедушка малышей по Юлиной линии тоже из двойни. Мальчишки, по словам мамы, родились спокойными, а похожи они на обоих родителей: Миша — на папу, а Даниил — больше на маму.

«Такие приятные события — это всегда повод для гордости за врачей женских консультаций, которые вели беременность каждой мамы, врачей родильного дома, которые помогли появиться на свет малышам, и за супружеские пары, которые сразу стали в два раза счастливее. Счастья не бывает много, и пусть это будет не последний визит каждой пары в роддом!» — поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.