За первый месяц года в перинатальном центре 8-й горбольницы родилось 11 двоен

Не так давно из роддома отправились три двойни подряд. «Добрая фея» Зинаида, медсестра, помогавшая готовить малышей к первому выходу в свет, рассказала, что за 14 лет ее работы это первый такой масштабный «конвейер» новорождённых парочек.Папа Алексей приехал встретить жену Юлию и двоих сыновей — Даниила и Михаила прямо из зоны СВО. Вот уже три года он выполняет свой воинский долг, и вырваться к семье удалось всего на денёк. Алексей мечтал о сыне-первенце, но и к двойному пополнению все были готовы: дедушка малышей по Юлиной линии тоже из двойни. Мальчишки, по словам мамы, родились спокойными, а похожи они на обоих родителей: Миша — на папу, а Даниил — больше на маму.«Такие приятные события — это всегда повод для гордости за врачей женских консультаций, которые вели беременность каждой мамы, врачей родильного дома, которые помогли появиться на свет малышам, и за супружеские пары, которые сразу стали в два раза счастливее. Счастья не бывает много, и пусть это будет не последний визит каждой пары в роддом!» — поделился министр здравоохранения Владимир Дудаков.