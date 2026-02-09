Проект «Культура малой родины» стартовал с премьеры спектакля

просмотров: 147

В 2025 году в проекте «Культура малой родины» участвовали 10 театров региона, которые подготовили 16 премьерных спектаклей. Общий объем финансирования составил 26,4 млн рублей. Значительная часть средств — 7,141 млн рублей — пошла на укрепление материально-технической базы: приобретено звуковое и световое оборудование, проектор, кресла для зрительного зала и другое оснащение.В 2026 году на проект выделено 43,3 млн рублей. В нем примут участие 9 театров, планируется создание 12 премьерных спектаклей. Средства пойдут на покупку звукового и светового оборудования, оснащение для антитеррористической защищенности, а также на приобретение транспорта для театров.«Проект позволяет не только развивать репертуар, но и обеспечивать театры современным оборудованием для комфортного и безопасного творчества», — рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Особое событие года — пополнение репертуара Саратовского театра кукол для самых юных зрителей. Уже 6 февраля состоялась премьера спектакля «Четыре желания» (1,5+) по мотивам рассказа К. Д. Ушинского.«Этот бэби-спектакль — волшебное и тактильное путешествие в мир, который рождается на глазах у зрителей. Он бережно знакомит малышей с циклом природы через игру, звуки и прикосновения, позволяя ощутить магию каждого сезона. Для родителей это нежная притча о ценности каждого мгновения с растущим ребенком, о умении видеть волшебство в простых вещах», — отметил директор театра кукол «Теремок» Александр Удалов.