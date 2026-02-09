Снегопад накрыл все районы области

просмотров: 138

Настоящая русская зима со снегом, метелью и буранами запомнится саратовцам надолго. В ночь с воскресенья на понедельник не было района где бы не наблюдались осадки. Особенно сильный снег шел в Самойловском районе. Температура воздуха колебалась от - 7 С до -12 С.Дорожники работают круглосуточно. Более 300 единиц вышло на борьбу со снегом на региональные дороги. В Балашовском, Романовском, Энгельсском и других районах работает по 13 единиц техники. При необходимости количество техники будет увеличено.Дороги обрабатываются песко-соляной смесью. За ночь ее израсходовано 1895 тонн.Проезд по дорогам регионального значения обеспечен.Министерство дорожного хозяйства