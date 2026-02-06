Члены Окружного казачьего общества области подвели итоги работы в 2025 году

просмотров: 120

В конференц-зале министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области состоялось заседание Совета атаманов Окружного казачьего общества. Мероприятие прошло в рамках реализации стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года.С основным докладом о результатах деятельности за минувший год выступил атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов. Он отметил активное участие казаков в ключевых мероприятиях 2025 года, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.Особое внимание было уделено работе с молодёжью: казачья молодёжь прошла курсы боевого слаживания на территории одной из воинских частей Самарской области. Казачьи общества успешно реализуют проекты, поддержанные в рамках областных грантов для некоммерческих организаций.Атаман подчеркнул: «С самого начала проведения специальной военной операции казаки с честью и достоинством выполняют свой долг по защите Родины, многие из них удостоены государственных наград».Важным итогом организационной работы стало внесение трёх казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Подготовлено также 8 пакетов документов для направления в Управление Минюста России по Саратовской области.«Работу по внесению казачьих обществ в Государственный реестр мы должны довести до логического завершения», – отметил Андрей Фетисов.В ходе совета каждый атаман доложил о результатах работы казачьего общества в прошлом году и планах на 2026 год. Участники обсудили широкий круг актуальных вопросов: весенний призыв казачьей молодёжи, подготовку ежегодной отчётности в Управление Минюста России по Саратовской области в новом формате, создание молодёжных отделений в станицах и хуторах, а также подготовку к участию в грантовых конкурсах.