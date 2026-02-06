7 Февраля 2026 СУББОТА
Новости
18:49 | 06 февраля
Михаил Захаров оставил должность главы Балашовского района
18:39 | 06 февраля
Гострудинспекция признала законность увольнения директора школы в Балашове
18:37 | 06 февраля
Члены Окружного казачьего общества области подвели итоги работы в 2025 году
14:57 | 06 февраля
Воспитанница школы «РиФ» Мария Колобова стала серебряным призером Кубка России по легкой
12:30 | 06 февраля
Саратовский Исторический парк приглашает на бесплатный кинопоказ сериала «Государь»
11:00 | 06 февраля
В регионах стартовала просветительская акция Общества «Знание», посвященная Году единства народов России
09:57 | 06 февраля
В России стартовал конкурс для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» с призовым фондом 100 млн рублей
17:30 | 05 февраля
Память об участнике спецоперации живет в его творчестве
16:30 | 05 февраля
Общественница поддержала решение суда о законности строительства школы
15:52 | 05 февраля
Срок подачи заявок для организаций, предоставляющих налоговый вычет за занятия спортом, продлен до 1 марта
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Члены Окружного казачьего общества области подвели итоги работы в 2025 году

Новости
Члены Окружного казачьего общества области подвели итоги работы в 2025 году


В конференц-зале министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области состоялось заседание Совета атаманов Окружного казачьего общества. Мероприятие прошло в рамках реализации стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года.

С основным докладом о результатах деятельности за минувший год выступил атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов. Он отметил активное участие казаков в ключевых мероприятиях 2025 года, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Члены Окружного казачьего общества области подвели итоги работы в 2025 году

Особое внимание было уделено работе с молодёжью: казачья молодёжь прошла курсы боевого слаживания на территории одной из воинских частей Самарской области. Казачьи общества успешно реализуют проекты, поддержанные в рамках областных грантов для некоммерческих организаций.

Атаман подчеркнул: «С самого начала проведения специальной военной операции казаки с честью и достоинством выполняют свой долг по защите Родины, многие из них удостоены государственных наград».

Важным итогом организационной работы стало внесение трёх казачьих обществ в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Подготовлено также 8 пакетов документов для направления в Управление Минюста России по Саратовской области.

«Работу по внесению казачьих обществ в Государственный реестр мы должны довести до логического завершения», – отметил Андрей Фетисов.

Члены Окружного казачьего общества области подвели итоги работы в 2025 году

В ходе совета каждый атаман доложил о результатах работы казачьего общества в прошлом году и планах на 2026 год. Участники обсудили широкий круг актуальных вопросов: весенний призыв казачьей молодёжи, подготовку ежегодной отчётности в Управление Минюста России по Саратовской области в новом формате, создание молодёжных отделений в станицах и хуторах, а также подготовку к участию в грантовых конкурсах.