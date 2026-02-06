6 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
14:57 | 06 февраля
Воспитанница школы «РиФ» Мария Колобова стала серебряным призером Кубка России по легкой
12:30 | 06 февраля
Саратовский Исторический парк приглашает на бесплатный кинопоказ сериала «Государь»
11:00 | 06 февраля
В регионах стартовала просветительская акция Общества «Знание», посвященная Году единства народов России
09:57 | 06 февраля
В России стартовал конкурс для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» с призовым фондом 100 млн рублей
17:30 | 05 февраля
Память об участнике спецоперации живет в его творчестве
16:30 | 05 февраля
Общественница поддержала решение суда о законности строительства школы
15:52 | 05 февраля
Срок подачи заявок для организаций, предоставляющих налоговый вычет за занятия спортом, продлен до 1 марта
13:01 | 05 февраля
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году
12:30 | 05 февраля
Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни
11:16 | 05 февраля
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном
атлетике

В Новочебоксарске (Чувашская Республика) завершились Кубок России и Всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях Кубка России приняли участие более 200 спортсменов из 47 регионов страны.

Саратовскую область на соревнованиях представляла спортсменка детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» – мастер спорта России Мария Колобова. В беге на дистанции 200 метров Мария завоевала серебряную медаль.

Спортсменку подготовила заслуженный тренер России Таисия Борисова.