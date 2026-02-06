Воспитанница школы «РиФ» Мария Колобова стала серебряным призером Кубка России по легкой
атлетике
В Новочебоксарске (Чувашская Республика) завершились Кубок России и Всероссийские соревнования по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В соревнованиях Кубка России приняли участие более 200 спортсменов из 47 регионов страны.
Саратовскую область на соревнованиях представляла спортсменка детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» – мастер спорта России Мария Колобова. В беге на дистанции 200 метров Мария завоевала серебряную медаль.
Спортсменку подготовила заслуженный тренер России Таисия Борисова.