6 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
14:57 | 06 февраля
Воспитанница школы «РиФ» Мария Колобова стала серебряным призером Кубка России по легкой
12:30 | 06 февраля
Саратовский Исторический парк приглашает на бесплатный кинопоказ сериала «Государь»
11:00 | 06 февраля
В регионах стартовала просветительская акция Общества «Знание», посвященная Году единства народов России
09:57 | 06 февраля
В России стартовал конкурс для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» с призовым фондом 100 млн рублей
17:30 | 05 февраля
Память об участнике спецоперации живет в его творчестве
16:30 | 05 февраля
Общественница поддержала решение суда о законности строительства школы
15:52 | 05 февраля
Срок подачи заявок для организаций, предоставляющих налоговый вычет за занятия спортом, продлен до 1 марта
13:01 | 05 февраля
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году
12:30 | 05 февраля
Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни
11:16 | 05 февраля
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовский Исторический парк приглашает на бесплатный кинопоказ сериала «Государь»

Новости
Саратовский Исторический парк приглашает на бесплатный кинопоказ сериала «Государь»


7 и 8 февраля 2026 г. в мультимедийных Исторических парках «Россия – Моя история» по всей стране состоится всероссийский офлайн-показ восьмисерийного художественного фильма «Государь». Кинособытие организовано ко Дню памяти последнего царя всея Руси и первого Императора Всероссийского Петра Великого. Проект «Россия – Моя история» стал просветительским партнером исторического сериала.

Историческая драма под слоганом «Первый, кто изменил всё» охватывает основные события жизни Петра I, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Над созданием кинопроекта работали Национальный фонд развития гуманитарного знания «Перспектива», Первый канал, Okko, Продюсерский центр «12» и кинокомпания «Глобус-фильм» при поддержке Института развития интернета. Автор концепции исторического сериала – Митрополит Тихон (Шевкунов), идейный вдохновитель проекта «Россия – Моя история».

При написании сценария авторы опирались на фундаментальные исторические труды — «Историю России с древнейших времён» Сергея Соловьёва, исследования Николая Павленко о Петре I и работы Николая Устрялова по истории петровского правления.

«Впечатления от масштабной киноистории дополнит специальная экскурсионная программа по мультимедийной выставке «Романовы». Напомню, что постоянно действующая экспозиция была обновлена в прошлом году с помощью современных нейротехнологий благодаря нацпроекту «Молодежь и дети», — отметил директор саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Антон Чешуев.

В саратовском Историческом парке кинопоказ фильма «Государь» пройдет на большом экране:

7 февраля (суббота):
в 11:00 — 1 и 2 серии
в 14:00 — 3 и 4 серии
8 февраля (воскресенье):
в 12:00 — 5 и 6 серии
в 15:00 — 7 и 8 серии
Вход на кинопоказы — свободный.
Возрастное ограничение: 18+

Дополнительная информация по телефону: (8452) 69-50-34

По информации саратовского Исторического парка "Россия - Моя история"