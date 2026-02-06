Саратовский Исторический парк приглашает на бесплатный кинопоказ сериала «Государь»

просмотров: 109

7 и 8 февраля 2026 г. в мультимедийных Исторических парках «Россия – Моя история» по всей стране состоится всероссийский офлайн-показ восьмисерийного художественного фильма «Государь». Кинособытие организовано ко Дню памяти последнего царя всея Руси и первого Императора Всероссийского Петра Великого. Проект «Россия – Моя история» стал просветительским партнером исторического сериала.Историческая драма под слоганом «Первый, кто изменил всё» охватывает основные события жизни Петра I, чья неукротимая энергия, ум, упорный труд и жесткий характер привели к поистине тектоническим изменениям общественного устройства России. Над созданием кинопроекта работали Национальный фонд развития гуманитарного знания «Перспектива», Первый канал, Okko, Продюсерский центр «12» и кинокомпания «Глобус-фильм» при поддержке Института развития интернета. Автор концепции исторического сериала – Митрополит Тихон (Шевкунов), идейный вдохновитель проекта «Россия – Моя история».При написании сценария авторы опирались на фундаментальные исторические труды — «Историю России с древнейших времён» Сергея Соловьёва, исследования Николая Павленко о Петре I и работы Николая Устрялова по истории петровского правления.«Впечатления от масштабной киноистории дополнит специальная экскурсионная программа по мультимедийной выставке «Романовы». Напомню, что постоянно действующая экспозиция была обновлена в прошлом году с помощью современных нейротехнологий благодаря нацпроекту «Молодежь и дети», — отметил директор саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Антон Чешуев.В саратовском Историческом парке кинопоказ фильма «Государь» пройдет на большом экране:7 февраля (суббота):в 11:00 — 1 и 2 сериив 14:00 — 3 и 4 серии8 февраля (воскресенье):в 12:00 — 5 и 6 сериив 15:00 — 7 и 8 серииВход на кинопоказы — свободный.Возрастное ограничение: 18+Дополнительная информация по телефону: (8452) 69-50-34По информации саратовского Исторического парка "Россия - Моя история"