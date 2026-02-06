В регионах стартовала просветительская акция Общества «Знание», посвященная Году единства народов России

просмотров: 126

5 февраля в Национальном центре «Россия» состоялся федеральный просветительский марафон «Россия — семья семей» Общества «Знание». На марафоне Президент РФ Владимир Путин в торжественной обстановке при участии всех 89 регионов нашей страны дал старт Году единства народов России.При участии иностранных студентов, молодых лидеров из России и зарубежья на марафоне «Россия — семья семей» дали старт регистрации на Международный фестиваль молодёжи. Также на марафоне началась регистрация на фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». Запущена масштабная викторина по культуре, истории и традициям народов России. Запланировано проведение шоу «Путешествие по России» с выступлениями артистов и народных коллективов из всех федеральных округов.По случаю открытия Года единства народов России во всех регионах проходят тематические мероприятия для молодежи, детей и взрослых.В Саратовской области Российское общество «Знание» совместно с региональным комитетом молодежной политики дали старт циклу кинопоказов и лекций в день марафона. В саратовских вузах прошли кинопоказы фильма Общества «Знание» «Многонациональная Россия: формирование общероссийской идентичности на протяжении истории», а также обсуждения с учащимися вопросов национального единства. Кроме того, цикл лекций стартовал и на площадках школ, колледжей и техникумов региона. Только 5 февраля охват составил более 1000 человек. Всего в рамках акции запланировано более 30 мероприятий для молодежи во всех муниципалитетах региона.«Такие мероприятия, как марафон «Россия — семья семей», дают каждому, особенно молодежи, почувствовать гордость за то, что мы — часть одной большой, сильной и дружной семьи, способной вместе преодолевать любые вызовы. Именно поэтому в мы уделяем особое внимание совместным проектам с Обществом «Знание». Такие региональные мероприятия — это живой мост между поколениями и культурами, который позволяет каждому жителю на собственном опыте убедиться: наше единство — в нашем удивительном многообразии», — подчеркнула председатель комитета молодежной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.Кроме того, в регионах стартовала просветительская акция Общества «Знание», посвященная Году единства народов России. Она объединит школьников, студентов, работающую молодежь, госслужащих, родительское сообщество, старшее поколение, ветеранов СВО и их семьи. Стать лектором акции сможет каждый, используя готовые материалы из библиотеки Общества «Знание». Также специально к открытию Года единства народов России в Дзене создан тематический канал с публикациями различных авторов.В онлайн-формате запущен флешмоб #МЫРОССИЯ — семьи со всей страны публикуют видеоролики, в которых рассказывают о семейных традициях и делятся личными интересными историями.Всего в рамках региональной программы вместе с партнерами будет организовано более 2000 просветительских событий — лекций, кинопоказов, концертов, творческих акций, чаепитий, литературно-поэтических вечеров, встреч с представителями науки, культуры и образования, флешмобов «Хоровод дружбы».По информации Российского общества «Знание»