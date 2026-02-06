6 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
09:57 | 06 февраля
В России стартовал конкурс для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» с призовым фондом 100 млн рублей
17:30 | 05 февраля
Память об участнике спецоперации живет в его творчестве
16:30 | 05 февраля
Общественница поддержала решение суда о законности строительства школы
15:52 | 05 февраля
Срок подачи заявок для организаций, предоставляющих налоговый вычет за занятия спортом, продлен до 1 марта
13:01 | 05 февраля
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году
12:30 | 05 февраля
Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни
11:16 | 05 февраля
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном
11:00 | 05 февраля
Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»
09:51 | 05 февраля
Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы
09:43 | 05 февраля
Саратовцы перед судом вышли в защиту строительства школы в Молодежном
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В России стартовал конкурс для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» с призовым фондом 100 млн рублей

Новости
В России стартовал конкурс для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» с призовым фондом 100 млн рублей


Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП совместно с фондом «Молодежная предпринимательская инициатива» открыли прием заявок на федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ».

В этом году число победителей конкурса увеличено с 30 до 100 человек. Они получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие своих бизнес-проектов и право принять участие в специальной акселерационной программе Корпорации МСП. Кроме того, теперь принять участие в конкурсе смогут молодые люди от 14 до 35 лет (ранее предельный возраст был 28 лет).

«Молодежь продолжает активно идти в бизнес. В 2025 году в России было зарегистрировано более 28 тысяч новых индивидуальных предпринимателей до 35 лет. Такие федеральные инициативы, как конкурс «Создай НАШЕ», не только предоставляют возможность получить финансовую поддержку в виде гранта в 1 миллион рублей, но и являются эффективной площадкой, где молодые предприниматели со всей страны могут обменяться идеями, найти партнеров или объединить возможности для новых проектов. Еще очень важно, что на проекте участники в ходе обучения получают знания и навыки по правильной трансформации идеи в полноценный бизнес-план», — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Стать участниками конкурса «Создай НАШЕ» можно по одному из двух направлений: «Молодежь без бизнеса» или «Бизнес до трех лет». После подачи заявки на цифровой платформе МСП.РФ конкурсанты пройдут бесплатное обучение по основам предпринимательской деятельности и разработают проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Имена 100 победителей будут объявлены в мае на Форуме молодых предпринимателей «Создай НАШЕ» в Москве.

Заявочный этап конкурса «Создай НАШЕ» продлится до 10 марта.

Министерство экономического развития области по информации организаторов