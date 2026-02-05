5 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:30 | 05 февраля
Память об участнике спецоперации живет в его творчестве
16:30 | 05 февраля
Общественница поддержала решение суда о законности строительства школы
15:52 | 05 февраля
Срок подачи заявок для организаций, предоставляющих налоговый вычет за занятия спортом, продлен до 1 марта
13:01 | 05 февраля
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году
12:30 | 05 февраля
Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни
11:16 | 05 февраля
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном
11:00 | 05 февраля
Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»
09:51 | 05 февраля
Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы
09:43 | 05 февраля
Саратовцы перед судом вышли в защиту строительства школы в Молодежном
19:02 | 04 февраля
В МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова» стартовал школьный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»
В музей истории СВО передали книгу стихов участника специальной военной операции Евгения Гусева «Россия за нашей спиной».

Евгений Гусев — воин и поэт, старшина, заместитель командира взвода, позывной «Киров», служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, был ветераном боевых действий на Северном Кавказе. 29 ноября 2024 года Евгений героически погиб в г. Селидово (ДНР), прикрывая товарищей. Награжден орденом Мужества посмертно.

Евгений избрал нелегкий путь служения Отечеству. Несмотря на тяжелые условия армейской службы, молодой человек выражал свои эмоции и мысли через поэзию. Его стихи посвящены боевым будням, любви к Родине и родной земле. Сейчас близкие бойца готовят материалы для выпуска второго сборника стихов.

«Наш музей посетил особенный гость — брат погибшего участника СВО Сергей Гусев. Он бережно хранит память о своем родном брате. Все это вылилось в потрясающее произведение — книгу стихов Евгения Гусева. Она была издана уже после гибели бойца и теперь один из экземпляров находится в Музеи истории СВО. Книга хранится на открытой полке, ее можно взять руки, познакомится с личными данными и фотографиями Евгения. Меня очень впечатлили стихи и сама история военнослужащего. Мне очень хотелось бы, чтобы в стенах нашего музея состоялся литературный вечер с чтением стихов. Будем работать дальше, достойно чтить память о наших героях», — поделилась директор музея Наталья Речман.