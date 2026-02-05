Память об участнике спецоперации живет в его творчестве

просмотров: 102

В музей истории СВО передали книгу стихов участника специальной военной операции Евгения Гусева «Россия за нашей спиной».Евгений Гусев — воин и поэт, старшина, заместитель командира взвода, позывной «Киров», служил в 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, был ветераном боевых действий на Северном Кавказе. 29 ноября 2024 года Евгений героически погиб в г. Селидово (ДНР), прикрывая товарищей. Награжден орденом Мужества посмертно.Евгений избрал нелегкий путь служения Отечеству. Несмотря на тяжелые условия армейской службы, молодой человек выражал свои эмоции и мысли через поэзию. Его стихи посвящены боевым будням, любви к Родине и родной земле. Сейчас близкие бойца готовят материалы для выпуска второго сборника стихов.«Наш музей посетил особенный гость — брат погибшего участника СВО Сергей Гусев. Он бережно хранит память о своем родном брате. Все это вылилось в потрясающее произведение — книгу стихов Евгения Гусева. Она была издана уже после гибели бойца и теперь один из экземпляров находится в Музеи истории СВО. Книга хранится на открытой полке, ее можно взять руки, познакомится с личными данными и фотографиями Евгения. Меня очень впечатлили стихи и сама история военнослужащего. Мне очень хотелось бы, чтобы в стенах нашего музея состоялся литературный вечер с чтением стихов. Будем работать дальше, достойно чтить память о наших героях», — поделилась директор музея Наталья Речман.