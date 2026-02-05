Общественница поддержала решение суда о законности строительства школы

просмотров: 95

«Справедливость снова восторжествовала, и на этот раз, надеюсь, окончательно.Только что Первый кассационный суд подтвердил законность строительства нашей школы в Молодежном. Это уже четвертое решение суда в пользу жителей, в пользу наших детей! Честно говоря, хочется спросить: ну сколько можно?Сколько можно вставлять палки в колеса проекту, который жизненно необходим тысячам семей?Мы все видим, как задыхается район: классы переполнены, дети учатся в две смены, школы старые. А здесь — современный проект на 1100 мест, с бассейном, со спортивным ядром, которое будет доступно всем нам. Это же не просто стены, это будущее наших детей, их комфорт и развитие», - поделилась общественница.Анастасия Морозова отметила, что регулярно бывает на стройплощадке в рамках общественного контроля и видит, как кипит работа.«Котлован готов, фундамент залит, строители идут четко по графику. И очень здорово, что суды слышат нас, обычных родителей, и подтверждают: стройка законна, школа должна быть!Спасибо всем кто верил», - подытожила Морозова.