5 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
Общественница поддержала решение суда о законности строительства школы

Анастасия Морозова, общественный наблюдатель за строительством школы в поселке Молодежный Саратова, отреагировала на решение Первого кассационного суда, признавшего законным строительство образовательного учреждения.




«Справедливость снова восторжествовала, и на этот раз, надеюсь, окончательно.

Только что Первый кассационный суд подтвердил законность строительства нашей школы в Молодежном. Это уже четвертое решение суда в пользу жителей, в пользу наших детей! Честно говоря, хочется спросить: ну сколько можно?

Сколько можно вставлять палки в колеса проекту, который жизненно необходим тысячам семей?

Мы все видим, как задыхается район: классы переполнены, дети учатся в две смены, школы старые. А здесь — современный проект на 1100 мест, с бассейном, со спортивным ядром, которое будет доступно всем нам. Это же не просто стены, это будущее наших детей, их комфорт и развитие», - поделилась общественница.

Анастасия Морозова отметила, что регулярно бывает на стройплощадке в рамках общественного контроля и видит, как кипит работа.

«Котлован готов, фундамент залит, строители идут четко по графику. И очень здорово, что суды слышат нас, обычных родителей, и подтверждают: стройка законна, школа должна быть!

Спасибо всем кто верил», - подытожила Морозова.