Срок подачи заявок для организаций, предоставляющих налоговый вычет за занятия спортом, продлен до 1 марта
Срок подачи документов для включения в перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, услуги которых дают право на получение налогового вычета, продлён до 1 марта.
Это значит, что у спортивных клубов, фитнес-центров и других физкультурно-оздоровительных организаций есть дополнительное время, чтобы подать заявку и войти в перечень на 2026 год.
С полным перечнем организаций, предоставляющих налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги в 2025 году, можно ознакомиться на сайте.
Дополнительную информацию вы можете получить по номеру 8 (8452) 73-41-19
