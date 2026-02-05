5 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:30 | 05 февраля
Память об участнике спецоперации живет в его творчестве
16:30 | 05 февраля
Общественница поддержала решение суда о законности строительства школы
15:52 | 05 февраля
Срок подачи заявок для организаций, предоставляющих налоговый вычет за занятия спортом, продлен до 1 марта
13:01 | 05 февраля
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году
12:30 | 05 февраля
Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни
11:16 | 05 февраля
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном
11:00 | 05 февраля
Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»
09:51 | 05 февраля
Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы
09:43 | 05 февраля
Саратовцы перед судом вышли в защиту строительства школы в Молодежном
19:02 | 04 февраля
В МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова» стартовал школьный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»
Срок подачи заявок для организаций, предоставляющих налоговый вычет за занятия спортом, продлен до 1 марта

Новости
Срок подачи документов для включения в перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, услуги которых дают право на получение налогового вычета, продлён до 1 марта.





Это значит, что у спортивных клубов, фитнес-центров и других физкультурно-оздоровительных организаций есть дополнительное время, чтобы подать заявку и войти в перечень на 2026 год.

С полным перечнем организаций, предоставляющих налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги в 2025 году, можно ознакомиться на сайте.

Дополнительную информацию вы можете получить по номеру 8 (8452) 73-41-19