5 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
13:01 | 05 февраля
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году
12:30 | 05 февраля
Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни
11:16 | 05 февраля
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном
11:00 | 05 февраля
Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»
09:51 | 05 февраля
Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы
09:43 | 05 февраля
Саратовцы перед судом вышли в защиту строительства школы в Молодежном
19:02 | 04 февраля
В МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова» стартовал школьный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»
17:46 | 04 февраля
Работы на стройплощадки новой школы не останавливаются даже в сильные морозы
15:01 | 04 февраля
Ученик саратовской гимназии стал победителем Проектной Химической Олимпиады в МГУ
14:30 | 04 февраля
Эндоскопическое оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году

Новости / Культура
В Саратовской области на развитие культуры в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, будет направлено свыше 510 млн рублей.







Средства пойдут на капитальный ремонт Энгельсского краеведческого музея, библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках, историко-краеведческого музея Базарно-Карабулакского района, Саратовского областного театра оперетты, детской школы искусств в с. Ивантеевка, а также культурно-досуговых учреждений в с. Ивантеевка, Новоузенске, Шиханах, р.п. Степное и с. Сосновая Маза Хвалынского района.

Помимо этого, в планах – переоснащение трех музеев в Базарно-Карабулакском, Духовницком и Пугачевском районах, создание трех модельных библиотек в Саратове, Красном Куте и Аткарске.

При поддержке федерального центра будут приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для 13 детских школ искусств на сумму более 50 млн рублей.

«После завершения нацпроекта «Культура» работа продолжается в рамках нового нацпроекта «Семья». В 2025 году были модернизированы 15 учреждений культуры Саратовской области. Нацпроект «Семья» фокусирует внимание на семейных и детских программах, что укрепит долгосрочное развитие региональной культуры. Выделенные на 2026 год средства позволят модернизировать отраслевую инфраструктуру, повысить доступность услуг и поддержать творческий потенциал жителей области», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.