50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году

Средства пойдут на капитальный ремонт Энгельсского краеведческого музея, библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках, историко-краеведческого музея Базарно-Карабулакского района, Саратовского областного театра оперетты, детской школы искусств в с. Ивантеевка, а также культурно-досуговых учреждений в с. Ивантеевка, Новоузенске, Шиханах, р.п. Степное и с. Сосновая Маза Хвалынского района.Помимо этого, в планах – переоснащение трех музеев в Базарно-Карабулакском, Духовницком и Пугачевском районах, создание трех модельных библиотек в Саратове, Красном Куте и Аткарске.При поддержке федерального центра будут приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для 13 детских школ искусств на сумму более 50 млн рублей.«После завершения нацпроекта «Культура» работа продолжается в рамках нового нацпроекта «Семья». В 2025 году были модернизированы 15 учреждений культуры Саратовской области. Нацпроект «Семья» фокусирует внимание на семейных и детских программах, что укрепит долгосрочное развитие региональной культуры. Выделенные на 2026 год средства позволят модернизировать отраслевую инфраструктуру, повысить доступность услуг и поддержать творческий потенциал жителей области», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.