5 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:01 | 05 февраля
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году
12:30 | 05 февраля
Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни
11:16 | 05 февраля
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном
11:00 | 05 февраля
Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»
09:51 | 05 февраля
Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы
09:43 | 05 февраля
Саратовцы перед судом вышли в защиту строительства школы в Молодежном
19:02 | 04 февраля
В МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова» стартовал школьный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»
17:46 | 04 февраля
Работы на стройплощадки новой школы не останавливаются даже в сильные морозы
15:01 | 04 февраля
Ученик саратовской гимназии стал победителем Проектной Химической Олимпиады в МГУ
14:30 | 04 февраля
Эндоскопическое оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном

Новости
Только что в Первом кассационном суде общей юрисдикции закончилось рассмотрение очередной жалобы псевдоактивистов, выступающих против строительства школы в микрорайоне Молодежный в Саратове.


Судебные истанции, в очредной, четвертый раз подтвердили законность востребованного образовательного комплекса.

Стоит отметить, что современную школу в Ленинском районе ждут более тысячи родителей, которые неоднократно обращались с просьбами возвести учреддение. Школа позволит не только повысить качество образования, но и решит вопрос с обучением в две смены. Комплекс также станет частью развития сквера "Территория детства" и будет иметь спортивное ядро, доступное для всех жителей микрорайона.