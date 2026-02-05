Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном

просмотров: 98

Судебные истанции, в очредной, четвертый раз подтвердили законность востребованного образовательного комплекса.Стоит отметить, что современную школу в Ленинском районе ждут более тысячи родителей, которые неоднократно обращались с просьбами возвести учреддение. Школа позволит не только повысить качество образования, но и решит вопрос с обучением в две смены. Комплекс также станет частью развития сквера "Территория детства" и будет иметь спортивное ядро, доступное для всех жителей микрорайона.