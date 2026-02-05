Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни

просмотров: 86

Ветеран боевых действий, казак Саратовского городского казачьего общества Сергей Целихин поделился своим мнением о карьерных возможностях участников СВО. Напомним, в регионе по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина действует кадровая программа «Наши герои». Разработана она по аналогии с федеральным проектом президента Владимира Путина «Время Героев».«После возвращения из зоны СВО для ребят начинается новый этап мирной жизни. И от того, как мы встретим их на этой новой стартовой линии, зависит многое. Не только их судьбы, но и лицо нашей страны и общества», - отметил участник СВО.«Органы власти поддерживают наших ребят после возвращения по разным направлениям. Одна из инициатив на региональном уровне – программа «Наши герои», которая стала не просто курсом переподготовки или повышения квалификации, она стала мостом между миром, где главные ценности – боевое братство и долг, и миром, где нужно развивать города и села, растить новые поколения. Прочность и направленность этого моста имеют решающее значение для развития страны. Эти люди уже доказали, что могут защищать. Теперь наша очередь - помочь им созидать», - считает Сергей Целихин.По его мнению, общая задача – сплотиться и помочь героям, не жалевшим сил для безопасности страны, уверенно шагнуть в новую жизнь и применить их уникальные навыки и силу духа в мирном труде.