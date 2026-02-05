5 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:01 | 05 февраля
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году
12:30 | 05 февраля
Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни
11:16 | 05 февраля
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном
11:00 | 05 февраля
Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»
09:51 | 05 февраля
Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы
09:43 | 05 февраля
Саратовцы перед судом вышли в защиту строительства школы в Молодежном
19:02 | 04 февраля
В МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова» стартовал школьный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»
17:46 | 04 февраля
Работы на стройплощадки новой школы не останавливаются даже в сильные морозы
15:01 | 04 февраля
Ученик саратовской гимназии стал победителем Проектной Химической Олимпиады в МГУ
14:30 | 04 февраля
Эндоскопическое оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Ветеран боевых действий, казак Саратовского городского казачьего общества Сергей Целихин поделился своим мнением о карьерных возможностях участников СВО. Напомним, в регионе по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина действует кадровая программа «Наши герои». Разработана она по аналогии с федеральным проектом президента Владимира Путина «Время Героев».

«После возвращения из зоны СВО для ребят начинается новый этап мирной жизни. И от того, как мы встретим их на этой новой стартовой линии, зависит многое. Не только их судьбы, но и лицо нашей страны и общества», - отметил участник СВО.

«Органы власти поддерживают наших ребят после возвращения по разным направлениям. Одна из инициатив на региональном уровне – программа «Наши герои», которая стала не просто курсом переподготовки или повышения квалификации, она стала мостом между миром, где главные ценности – боевое братство и долг, и миром, где нужно развивать города и села, растить новые поколения. Прочность и направленность этого моста имеют решающее значение для развития страны. Эти люди уже доказали, что могут защищать. Теперь наша очередь - помочь им созидать», - считает Сергей Целихин.

По его мнению, общая задача – сплотиться и помочь героям, не жалевшим сил для безопасности страны, уверенно шагнуть в новую жизнь и применить их уникальные навыки и силу духа в мирном труде.