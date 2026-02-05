Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»

просмотров: 89

В Саратове состоялась отправка граждан, заключивших контракты с Минобороны, на службу в войска беспилотных систем.Как рассказал телеграм-канал «Время Саратовское Z», в новый род войск помимо операторов БПЛА набирают и других специалистов. Среди тех, кто заключил контракт, - Константин, медик с 12-летним стажем.«Я врач-терапевт, врач-онколог. Предложили служить в войсках беспилотных систем. Я согласился. Военная служба воспитывает тебя, дает стойкость и уверенность в себе», - поделился мотивацией мужчина.Еще один саратовец, Владимир, заключил контракт, имея за плечами опыт срочной службы.«Это совершенно новый опыт. Ты начинаешь по-другому думать и действовать», - уверен он.Напомним, с 1 февраля 2026 года в два раза увеличена единовременная региональная выплата гражданам, заключившим контракт для прохождения военной службы. С учетом всех выплат военнослужащие войск БпС могут получить за первый месяц службы от 2,6 млн рублей. За первый год службы - от 5,2 млн рублей.Узнать о заключении контракта можно по телефону 8 (8452) 38-19-20 или 117, в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу: Саратов, Буровая, 36.