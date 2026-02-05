5 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
13:01 | 05 февраля
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году
12:30 | 05 февраля
Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни
11:16 | 05 февраля
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном
11:00 | 05 февраля
Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»
09:51 | 05 февраля
Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы
09:43 | 05 февраля
Саратовцы перед судом вышли в защиту строительства школы в Молодежном
19:02 | 04 февраля
В МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова» стартовал школьный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»
17:46 | 04 февраля
Работы на стройплощадки новой школы не останавливаются даже в сильные морозы
15:01 | 04 февраля
Ученик саратовской гимназии стал победителем Проектной Химической Олимпиады в МГУ
14:30 | 04 февраля
Эндоскопическое оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях
Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»

Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»


В Саратове состоялась отправка граждан, заключивших контракты с Минобороны, на службу в войска беспилотных систем.

Как рассказал телеграм-канал «Время Саратовское Z», в новый род войск помимо операторов БПЛА набирают и других специалистов. Среди тех, кто заключил контракт, - Константин, медик с 12-летним стажем.

«Я врач-терапевт, врач-онколог. Предложили служить в войсках беспилотных систем. Я согласился. Военная служба воспитывает тебя, дает стойкость и уверенность в себе», - поделился мотивацией мужчина.

Еще один саратовец, Владимир, заключил контракт, имея за плечами опыт срочной службы.

«Это совершенно новый опыт. Ты начинаешь по-другому думать и действовать», - уверен он.

Напомним, с 1 февраля 2026 года в два раза увеличена единовременная региональная выплата гражданам, заключившим контракт для прохождения военной службы. С учетом всех выплат военнослужащие войск БпС могут получить за первый месяц службы от 2,6 млн рублей. За первый год службы - от 5,2 млн рублей.

Узнать о заключении контракта можно по телефону 8 (8452) 38-19-20 или 117, в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу: Саратов, Буровая, 36.