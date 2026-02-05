5 Февраля 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
13:01 | 05 февраля
50 млн для саратовских талантов: 13 детских школ искусств получат музыкальные инструменты в 2026 году
12:30 | 05 февраля
Программа «Наши герои» поможет ветеранам СВО в мирной жизни
11:16 | 05 февраля
Суды в четверый раз подтвердили законность строительства школы в Молодежном
11:00 | 05 февраля
Контрактник: «Военная служба дает стойкость и уверенность в себе»
09:51 | 05 февраля
Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы
09:43 | 05 февраля
Саратовцы перед судом вышли в защиту строительства школы в Молодежном
19:02 | 04 февраля
В МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова» стартовал школьный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»
17:46 | 04 февраля
Работы на стройплощадки новой школы не останавливаются даже в сильные морозы
15:01 | 04 февраля
Ученик саратовской гимназии стал победителем Проектной Химической Олимпиады в МГУ
14:30 | 04 февраля
Эндоскопическое оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы

Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы


Завершился региональный этап VII сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Победителями регионального этапа в Саратовской области стали:

В номинации «Детские театральные коллективы и студии» - студия «Театралика» Детско-юношеского центра Фрунзенского района г. Саратова со спектаклем «Белый пароход».

В номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» - «Народный коллектив» любительской театральной студии «Анфас» ДК Балаково со спектаклем «Горе от ума».

- Постановки «Белый пароход» и «Горе от ума» представят наш регион на окружном этапе фестиваля. Спектакли демонстрируют высокий уровень детского театра, способствуя творческому росту участников и укреплению культурных связей в ПФО, - подчеркнул председатель регионального жюри фестиваля «Театральное Приволжье», директор Саратовского Театрального института Роман Сопко.

- Фестиваль «Театральное Приволжье» —это не просто творческий смотр, но и мощный инструмент патриотического воспитания молодежи. В наше время выбор темы и автора приобретает особую значимость, определяя глубину воздействия на подрастающее поколение. Через великие произведения Александра Грибоедова и Чингиза Айтматова наши юные артисты осмысливают темы чести, долга и национальной идентичности, что особенно актуально сегодня, — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Фестиваль "Театральное Приволжье" проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Видеоверсии всех финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» сезона 2025—2026 из 14 регионов ПФО можно посмотреть на сайте (https://clck.ru/3RMpUr)