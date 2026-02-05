Саратовская область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье" представлена классиками литературы

просмотров: 110

Завершился региональный этап VII сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».Победителями регионального этапа в Саратовской области стали:В номинации «Детские театральные коллективы и студии» - студия «Театралика» Детско-юношеского центра Фрунзенского района г. Саратова со спектаклем «Белый пароход».В номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» - «Народный коллектив» любительской театральной студии «Анфас» ДК Балаково со спектаклем «Горе от ума».- Постановки «Белый пароход» и «Горе от ума» представят наш регион на окружном этапе фестиваля. Спектакли демонстрируют высокий уровень детского театра, способствуя творческому росту участников и укреплению культурных связей в ПФО, - подчеркнул председатель регионального жюри фестиваля «Театральное Приволжье», директор Саратовского Театрального института Роман Сопко.- Фестиваль «Театральное Приволжье» —это не просто творческий смотр, но и мощный инструмент патриотического воспитания молодежи. В наше время выбор темы и автора приобретает особую значимость, определяя глубину воздействия на подрастающее поколение. Через великие произведения Александра Грибоедова и Чингиза Айтматова наши юные артисты осмысливают темы чести, долга и национальной идентичности, что особенно актуально сегодня, — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Фестиваль "Театральное Приволжье" проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.Видеоверсии всех финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» сезона 2025—2026 из 14 регионов ПФО можно посмотреть на сайте (https://clck.ru/3RMpUr)