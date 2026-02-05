В МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова» стартовал школьный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»

просмотров: 124

4 февраля воспитанники 7–11 казачьих классов приняли участие в мероприятии «Тестирование на знание истории казачества и подвигов защитников Отечества».Ребята отвечали на вопросы по следующим темам:— символика казачества,— основные вехи истории Волжского казачьего войска,— история казачьих классов школы,— подвиги защитников Отечества и героев-казаков разных исторических эпох.Накануне состоялся Малый казачий круг школы, в котором приняли участие атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Фетисов А.В., а также атаманы казачьих классов Ковалев Егор и Киреев Андрей.На встрече обсудили порядок проведения «Казачьего сполоха» и организационные вопросы с командирами взвода и наставниками.Андрей Викторович Фетисов подчеркнул, что участие в «Казачьем сполохе» направлено на популяризацию здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание казачьей молодёжи, а также подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации, в том числе к государственной службе российского казачества.Школьный этап игры продлится весь февраль. Юных казаков ждут испытания:— «Полоса препятствий»,— «Конкурс строя и песни»,— «Казачий триатлон».