В МОУ «СОШ 43 имени В.Ф. Маргелова» стартовал школьный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох»

4 февраля воспитанники 7–11 казачьих классов приняли участие в мероприятии «Тестирование на знание истории казачества и подвигов защитников Отечества».

Ребята отвечали на вопросы по следующим темам:
— символика казачества,
— основные вехи истории Волжского казачьего войска,
— история казачьих классов школы,
— подвиги защитников Отечества и героев-казаков разных исторических эпох.

Накануне состоялся Малый казачий круг школы, в котором приняли участие атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Фетисов А.В., а также атаманы казачьих классов Ковалев Егор и Киреев Андрей.

На встрече обсудили порядок проведения «Казачьего сполоха» и организационные вопросы с командирами взвода и наставниками.

Андрей Викторович Фетисов подчеркнул, что участие в «Казачьем сполохе» направлено на популяризацию здорового образа жизни, гражданское и патриотическое воспитание казачьей молодёжи, а также подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации, в том числе к государственной службе российского казачества.

Школьный этап игры продлится весь февраль. Юных казаков ждут испытания:
— «Полоса препятствий»,
— «Конкурс строя и песни»,
— «Казачий триатлон».