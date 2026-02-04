4 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
17:46 | 04 февраля
Работы на стройплощадки новой школы не останавливаются даже в сильные морозы
15:01 | 04 февраля
Ученик саратовской гимназии стал победителем Проектной Химической Олимпиады в МГУ
14:30 | 04 февраля
Эндоскопическое оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях
13:30 | 04 февраля
В Москве пройдет форум-фестиваль для женщин-предпринимателей «Мамы. Дети. Бизнес».
12:00 | 04 февраля
Саратовская область — бронзовый призер первенства ПФО по всестилевому каратэ
11:02 | 04 февраля
Стартовал XIII областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин»
08:33 | 04 февраля
С начала зимнего периода региональные дорожники израсходовали 140 000 тонн песко-соляной смеси
19:26 | 03 февраля
В регионе стартовал новый сезон регионального этапа Турнира ПФО по баскетболу 3х3
19:00 | 03 февраля
Общественник отметил важность региональной программы по озеленению областного центра
18:30 | 03 февраля
Студенты Саратовского театрального института провели творческую встречу с участниками фестиваля "Театральное Приволжье"
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Общественный наблюдатель Анастасия Морозова в рамках общественного контроля посетила стройплощадку и поделилась последними новостями о ходе работ.

Общественница напомнила, что уже вырыт котлован под здание, залиты бетонное основание и плита. Выполнены работы по бетонной подготовке и обустройству фундаментной плиты бассейна, а также завершена его гидроизоляция. Установлены первые блоки под стены бассейна.

Как отметила Анастасия Морозова, даже в такую холодную погоду стройка не останавливается. Рабочие расчищают стройплощадку от снега, чтобы не отставать от графика.

«Сейчас строители приступили к монтажу блоков для школы. Продолжается работа по армированию и бетонированию подпорных стенок, устройство буронабивных свай», - рассказала общественница, напомнив жителям о возможности задавать вопросы, касающиеся строительства объекта.

«Вместе мы сделаем этот проект открытым и качественным», - подытожила свой отчет о работах Морозова.

Напомним, строительство новой школы на 1100 мест в поселке Молодежный Ленинского района Саратова стартовали осенью прошлого года. Новое образовательное учреждение с бассейном и развитым спортивным ядром поможет решить проблему с переполненностью в классах и обучением в две смены.