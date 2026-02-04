Ученик саратовской гимназии стал победителем Проектной Химической Олимпиады в МГУ

просмотров: 107

Ученик гимназии №1 Кирилл Лукьянчук стал победителем Проектной Химической Олимпиады, финальный этап которой проходил на химическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.Кирилл успешно преодолел отборочный, теоретический и практический туры. Его исследовательская работа «Неинструментальные методы анализа нефти», выполненная под руководством учителя химии Елены Ким, получила высокую оценку жюри, в состав которого вошли ведущие профессора Российской академии наук.Проектная Химическая Олимпиада, организованная химическим факультетом МГУ и Центром педагогического мастерства, предоставляет школьникам уникальную возможность работы в научных лабораториях ведущего вуза страны и решения практических исследовательских задач. Победа в конкурсе открывает перед юным химиком перспективы для дальнейшей научной деятельности и поступления в ведущие профильные вузы.