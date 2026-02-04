4 Февраля 2026 СРЕДА
17:46 | 04 февраля
Работы на стройплощадки новой школы не останавливаются даже в сильные морозы
15:01 | 04 февраля
Ученик саратовской гимназии стал победителем Проектной Химической Олимпиады в МГУ
14:30 | 04 февраля
Эндоскопическое оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях
13:30 | 04 февраля
В Москве пройдет форум-фестиваль для женщин-предпринимателей «Мамы. Дети. Бизнес».
12:00 | 04 февраля
Саратовская область — бронзовый призер первенства ПФО по всестилевому каратэ
11:02 | 04 февраля
Стартовал XIII областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин»
08:33 | 04 февраля
С начала зимнего периода региональные дорожники израсходовали 140 000 тонн песко-соляной смеси
19:26 | 03 февраля
В регионе стартовал новый сезон регионального этапа Турнира ПФО по баскетболу 3х3
19:00 | 03 февраля
Общественник отметил важность региональной программы по озеленению областного центра
18:30 | 03 февраля
Студенты Саратовского театрального института провели творческую встречу с участниками фестиваля "Театральное Приволжье"
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Ученик гимназии №1 Кирилл Лукьянчук стал победителем Проектной Химической Олимпиады, финальный этап которой проходил на химическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

Кирилл успешно преодолел отборочный, теоретический и практический туры. Его исследовательская работа «Неинструментальные методы анализа нефти», выполненная под руководством учителя химии Елены Ким, получила высокую оценку жюри, в состав которого вошли ведущие профессора Российской академии наук.

Проектная Химическая Олимпиада, организованная химическим факультетом МГУ и Центром педагогического мастерства, предоставляет школьникам уникальную возможность работы в научных лабораториях ведущего вуза страны и решения практических исследовательских задач. Победа в конкурсе открывает перед юным химиком перспективы для дальнейшей научной деятельности и поступления в ведущие профильные вузы.