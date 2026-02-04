Эндоскопическое оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях

просмотров: 93

В 2025 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Энгельсской городской поликлиникой N1 были получены фиброгастроскоп и система эндоскопической визуализации с принадлежностями.С момента начала его работы было проведено 1351 исследование, в ходе которых обнаружено 8 случаев онкологии.- Эндоскопия позволяет осуществлять раннюю диагностику структурных изменений слизистых, опухолей, выявлять полипы и определять инфекционно-воспалительные очаги. Благодаря высокой разрешающей способности изображения, метод позволяет врачам получать детальную информацию о состоянии внутренних органов, выявлять заболевания на ранних стадиях развития, что открывает широкие возможности для своевременного лечения, — рассказала главный врач поликлиники Ольга Емельяненко.Запись на исследование осуществляется по направлению врача-терапевта или гастроэнтеролога.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако по решению Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».