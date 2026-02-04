В Москве пройдет форум-фестиваль для женщин-предпринимателей «Мамы. Дети. Бизнес».

просмотров: 117

28 февраля в Москве состоится III ежегодный форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» — ключевое событие для женщин, стремящихся гармонично совмещать предпринимательство и материнство. Мероприятие станет площадкой для нетворкинга, обмена опытом и получения практических знаний для развития бизнеса. Регистрация для участниц уже открыта на официальном сайте проекта.«Для нас форум «Мамы.Дети.Бизнес» — это, в первую очередь, мероприятие про вдохновение. Но также это логичный шаг после наших образовательных программ, как «Мама-предприниматель» и «ПредприниМама». Когда теория уже есть, возникает запрос на живое общение, на сообщество. Здесь можно обсудить то, о чём редко пишут в учебниках: как на самом деле сочетать бизнес и семью, где брать силы и мотивацию. Именно поэтому сюда приходят не только наши выпускницы, но и множество женщин, никогда не принимавших участие в наших проектах. В прошлом году участницами мероприятия стали почти 2 тысячи женщин», — отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.Ключевым содержательным блоком форума станет насыщенная образовательная программа, в том числе семичасовой интенсив — он объединит выступления более 50 известных экспертов, успешных предпринимателей и мам-практиков. Участниц ждут практические тренинги и мастер-классы, которые дадут актуальные бизнес-знания и пошаговые алгоритмы для открытия и развития своего дела.«Форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» — это практико-ориентированное мероприятие, в ходе которого мамы-предпринимательницы смогут почерпнуть идеи для старта или роста бизнеса, узнать об инструментах государственной поддержки, а также расширить круг деловых связей и найти бизнес-партнёров», – рассказала руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.Ожидается, что форум-фестиваль объединит более 1,5 тысячи участниц. Важной особенностью мероприятия станет возможность участвовать в нём вместе с детьми. Для ребят организуют специальный образовательный клуб и игровую зону с профессиональным присмотром.Форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» пройдет на площадке кластера «Ломоносов» по адресу: Раменский бульвар, дом 1. Участие для всех мам-предпринимательниц бесплатное. Для регистрации необходимо заполнить форму на официальном сайте проекта: мамыдетибизнес.рф.Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Организаторы форума — столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития и Фонд поддержки социальных проектов.Поддержка предпринимателей происходит по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».