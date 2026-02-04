4 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
17:46 | 04 февраля
Работы на стройплощадки новой школы не останавливаются даже в сильные морозы
15:01 | 04 февраля
Ученик саратовской гимназии стал победителем Проектной Химической Олимпиады в МГУ
14:30 | 04 февраля
Эндоскопическое оборудование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях
13:30 | 04 февраля
В Москве пройдет форум-фестиваль для женщин-предпринимателей «Мамы. Дети. Бизнес».
12:00 | 04 февраля
Саратовская область — бронзовый призер первенства ПФО по всестилевому каратэ
11:02 | 04 февраля
Стартовал XIII областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин»
08:33 | 04 февраля
С начала зимнего периода региональные дорожники израсходовали 140 000 тонн песко-соляной смеси
19:26 | 03 февраля
В регионе стартовал новый сезон регионального этапа Турнира ПФО по баскетболу 3х3
19:00 | 03 февраля
Общественник отметил важность региональной программы по озеленению областного центра
18:30 | 03 февраля
Студенты Саратовского театрального института провели творческую встречу с участниками фестиваля "Театральное Приволжье"
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Москве пройдет форум-фестиваль для женщин-предпринимателей «Мамы. Дети. Бизнес».

Новости
В Москве пройдет форум-фестиваль для женщин-предпринимателей «Мамы. Дети. Бизнес».


28 февраля в Москве состоится III ежегодный форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» — ключевое событие для женщин, стремящихся гармонично совмещать предпринимательство и материнство. Мероприятие станет площадкой для нетворкинга, обмена опытом и получения практических знаний для развития бизнеса. Регистрация для участниц уже открыта на официальном сайте проекта.

«Для нас форум «Мамы.Дети.Бизнес» — это, в первую очередь, мероприятие про вдохновение. Но также это логичный шаг после наших образовательных программ, как «Мама-предприниматель» и «ПредприниМама». Когда теория уже есть, возникает запрос на живое общение, на сообщество. Здесь можно обсудить то, о чём редко пишут в учебниках: как на самом деле сочетать бизнес и семью, где брать силы и мотивацию. Именно поэтому сюда приходят не только наши выпускницы, но и множество женщин, никогда не принимавших участие в наших проектах. В прошлом году участницами мероприятия стали почти 2 тысячи женщин», — отмечает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Ключевым содержательным блоком форума станет насыщенная образовательная программа, в том числе семичасовой интенсив — он объединит выступления более 50 известных экспертов, успешных предпринимателей и мам-практиков. Участниц ждут практические тренинги и мастер-классы, которые дадут актуальные бизнес-знания и пошаговые алгоритмы для открытия и развития своего дела.

«Форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» — это практико-ориентированное мероприятие, в ходе которого мамы-предпринимательницы смогут почерпнуть идеи для старта или роста бизнеса, узнать об инструментах государственной поддержки, а также расширить круг деловых связей и найти бизнес-партнёров», – рассказала руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома.

Ожидается, что форум-фестиваль объединит более 1,5 тысячи участниц. Важной особенностью мероприятия станет возможность участвовать в нём вместе с детьми. Для ребят организуют специальный образовательный клуб и игровую зону с профессиональным присмотром.

Форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес» пройдет на площадке кластера «Ломоносов» по адресу: Раменский бульвар, дом 1. Участие для всех мам-предпринимательниц бесплатное. Для регистрации необходимо заполнить форму на официальном сайте проекта: мамыдетибизнес.рф.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Организаторы форума — столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития и Фонд поддержки социальных проектов.

Поддержка предпринимателей происходит по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».