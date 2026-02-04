4 Февраля 2026 СРЕДА
Стартовал XIII областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин»
Фестиваль, учрежденный в 2000 году, заслуженно стал авторитетной площадкой, демонстрирующей творческие достижения театров региона и вносящей значительный вклад в развитие театрального искусства.

- В 2026 году просмотр конкурсных спектаклей членами экспертного жюри состоится в период с 10 по 19 февраля. Торжественная церемония закрытия Фестиваля «Золотой Арлекин» и награждение победителей запланировано 27 марта 2026 года на исторической сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П.Киселева и традиционно приурочена к Международному дню театра, - рассказала министр культуры Наталия Щелканова.

В XIII фестивале «Золотой Арлекин» примут участие спектакли, поставленные в сезонах 2023/2024 и 2024/2025 гг. в Саратовском академическом театре оперы и балета, Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П. Киселева, Саратовском государственном академическом театре драмы имени И.А. Слонова, Саратовском областном театре оперетты, Саратовском театре кукол «Теремок», Вольском драматическом театре, Балашовском драматическом театре, Балаковском театре юного зрителя имени Е.А.Лебедева, Новом драматическом театре «Версия», театре драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ».

Министр отметила, что оценивать конкурсные работы будет авторитетное жюри, в состав которого вошли известные театральные критики и деятели искусств из Москвы и Санкт-Петербурга.

Жюри определит лауреатов в 16 номинациях. Победителям будут вручены дипломы, денежные премии и бронзовая статуэтка «Золотой Арлекин». Также наиболее достойному деятелю театра, внесшему большой вклад в развитие театрального искусства Саратовской области будет вручен специальный приз министерства культуры области «За верное и преданное служение театру».