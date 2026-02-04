4 Февраля 2026 СРЕДА
11:02 | 04 февраля
Стартовал XIII областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин»
08:33 | 04 февраля
С начала зимнего периода региональные дорожники израсходовали 140 000 тонн песко-соляной смеси
19:26 | 03 февраля
В регионе стартовал новый сезон регионального этапа Турнира ПФО по баскетболу 3х3
19:00 | 03 февраля
Общественник отметил важность региональной программы по озеленению областного центра
18:30 | 03 февраля
Студенты Саратовского театрального института провели творческую встречу с участниками фестиваля "Театральное Приволжье"
18:11 | 03 февраля
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей
18:10 | 03 февраля
Саратовцы выбирают службу в войсках беспилотных систем
14:22 | 03 февраля
Саратовского студента наградили за отвагу
12:30 | 03 февраля
«Честный знак» для бизнеса: в регионе начал работу специализированный центр поддержки
11:26 | 03 февраля
Студенческие отряды Саратовской области помогают ликвидировать последствия снегопадов
С начала зимнего периода региональные дорожники израсходовали 140 000 тонн песко-соляной смеси

С начала зимнего периода региональные дорожники израсходовали 140 000 тонн песко-соляной смеси


Дорожные бригады продолжают работать в круглосуточном режиме.

Погода улучшилась. Снег идёт в Александрово- Гайском, Духовницком, Хвалынском, Озинском и некоторых других. Температура воздуха от -22 С до -28 С. Снегоуборочная техника продолжает обеспечивать проезд по трассам регионального значения. В районах где продожается снегопад работает 164 единицы техники.

Дорожники производят очистку дорог и обработку их песко-соляной смесью( ПСС). Сегодня за ночь израсходовано 262 тонны ПСС. Всего сначала зимнего периода на региональных дорогах израсходовано 140 000 тонн ППС.

Проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.

О состоянии региональных дорог жители области могут узнать по телефону горячей линии 8 (8452) 499-227.