С начала зимнего периода региональные дорожники израсходовали 140 000 тонн песко-соляной смеси

Дорожные бригады продолжают работать в круглосуточном режиме.Погода улучшилась. Снег идёт в Александрово- Гайском, Духовницком, Хвалынском, Озинском и некоторых других. Температура воздуха от -22 С до -28 С. Снегоуборочная техника продолжает обеспечивать проезд по трассам регионального значения. В районах где продожается снегопад работает 164 единицы техники.Дорожники производят очистку дорог и обработку их песко-соляной смесью( ПСС). Сегодня за ночь израсходовано 262 тонны ПСС. Всего сначала зимнего периода на региональных дорогах израсходовано 140 000 тонн ППС.Проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.О состоянии региональных дорог жители области могут узнать по телефону горячей линии 8 (8452) 499-227.