С начала зимнего периода региональные дорожники израсходовали 140 000 тонн песко-соляной смеси
Дорожные бригады продолжают работать в круглосуточном режиме.
Погода улучшилась. Снег идёт в Александрово- Гайском, Духовницком, Хвалынском, Озинском и некоторых других. Температура воздуха от -22 С до -28 С. Снегоуборочная техника продолжает обеспечивать проезд по трассам регионального значения. В районах где продожается снегопад работает 164 единицы техники.
Дорожники производят очистку дорог и обработку их песко-соляной смесью( ПСС). Сегодня за ночь израсходовано 262 тонны ПСС. Всего сначала зимнего периода на региональных дорогах израсходовано 140 000 тонн ППС.
Проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.
О состоянии региональных дорог жители области могут узнать по телефону горячей линии 8 (8452) 499-227.