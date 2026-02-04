В регионе стартовал новый сезон регионального этапа Турнира ПФО по баскетболу 3х3
Традиционно турнир Приволжского федерального округа проходит как среди школьников, так и студентов вузов и ссузов. Первыми в борьбу вступили школьные команды.
Мероприятие проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
Турнир проходит в три этапа:
I этап – внутри образовательных организаций
II этап - региональный
III этап - окружной Суперфинал
Команды-победители регионального этапа примут участие в окружном суперфинале турнира.