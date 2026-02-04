4 Февраля 2026 СРЕДА
19:26 | 03 февраля
В регионе стартовал новый сезон регионального этапа Турнира ПФО по баскетболу 3х3
19:00 | 03 февраля
Общественник отметил важность региональной программы по озеленению областного центра
18:30 | 03 февраля
Студенты Саратовского театрального института провели творческую встречу с участниками фестиваля "Театральное Приволжье"
18:11 | 03 февраля
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей
18:10 | 03 февраля
Саратовцы выбирают службу в войсках беспилотных систем
14:22 | 03 февраля
Саратовского студента наградили за отвагу
12:30 | 03 февраля
«Честный знак» для бизнеса: в регионе начал работу специализированный центр поддержки
11:26 | 03 февраля
Студенческие отряды Саратовской области помогают ликвидировать последствия снегопадов
08:33 | 03 февраля
Снегопад возвращается в область. Дорожники готовы к вызову
19:23 | 02 февраля
Традиционно турнир Приволжского федерального округа проходит как среди школьников, так и студентов вузов и ссузов. Первыми в борьбу вступили школьные команды.

Мероприятие проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Турнир проходит в три этапа:
I этап – внутри образовательных организаций
II этап - региональный
III этап - окружной Суперфинал

Команды-победители регионального этапа примут участие в окружном суперфинале турнира.