Студенты Саратовского театрального института провели творческую встречу с участниками фестиваля "Театральное Приволжье"

Школьникам рассказали об особенностях профессии актера театра кукол и студенческой жизни театрального института, познакомили с некоторыми видами кукол и работой с ними, провели творческий мастер-класс.Учащиеся смогли задать интересующие вопросы о поступлении, материалах для подготовки к нему и приемных требованиях.Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.