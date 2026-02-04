Студенты Саратовского театрального института провели творческую встречу с участниками фестиваля "Театральное Приволжье"
Школьникам рассказали об особенностях профессии актера театра кукол и студенческой жизни театрального института, познакомили с некоторыми видами кукол и работой с ними, провели творческий мастер-класс.
Учащиеся смогли задать интересующие вопросы о поступлении, материалах для подготовки к нему и приемных требованиях.
Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.