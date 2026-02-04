4 Февраля 2026 СРЕДА
19:26 | 03 февраля
В регионе стартовал новый сезон регионального этапа Турнира ПФО по баскетболу 3х3
19:00 | 03 февраля
Общественник отметил важность региональной программы по озеленению областного центра
18:30 | 03 февраля
Студенты Саратовского театрального института провели творческую встречу с участниками фестиваля "Театральное Приволжье"
18:11 | 03 февраля
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей
18:10 | 03 февраля
Саратовцы выбирают службу в войсках беспилотных систем
14:22 | 03 февраля
Саратовского студента наградили за отвагу
12:30 | 03 февраля
«Честный знак» для бизнеса: в регионе начал работу специализированный центр поддержки
11:26 | 03 февраля
Студенческие отряды Саратовской области помогают ликвидировать последствия снегопадов
08:33 | 03 февраля
Снегопад возвращается в область. Дорожники готовы к вызову
19:23 | 02 февраля
Саратовцы выбирают службу в войсках беспилотных систем

В пункте отбора на военную службу города Саратова состоялась отправка граждан в войска беспилотных систем. Помимо операторов БПЛА набирают и других специалистов. Среди тех, кто заключил контракт — Константин, медик с 12-летним стажем.



«Я врач-терапевт, врач-онколог. Предложили служить в войсках беспилотных систем. Я согласился. Военная служба воспитывает тебя, дает стойкость и уверенность в себе», — поделился контрактник.

Владимир заключил контракт, имея за плечами опыт срочной службы:

«Это совершенно новый опыт. Ты начинаешь по-другому думать и действовать».

Напомним, с 1 февраля 2026 года в два раза увеличена единовременная региональная выплата гражданам, заключившим контракт для прохождения военной службы. С учетом всех выплат военнослужащие войск БпС могут получить за первый месяц службы от 2,6 млн рублей. За первый год службы — от 5,2 млн рублей.

Узнать о заключении контракта можно по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или 117, в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу: г.Саратов, ул.Буровая, 36.