Саратовцы выбирают службу в войсках беспилотных систем

просмотров: 130

«Я врач-терапевт, врач-онколог. Предложили служить в войсках беспилотных систем. Я согласился. Военная служба воспитывает тебя, дает стойкость и уверенность в себе», — поделился контрактник.Владимир заключил контракт, имея за плечами опыт срочной службы:«Это совершенно новый опыт. Ты начинаешь по-другому думать и действовать».Напомним, с 1 февраля 2026 года в два раза увеличена единовременная региональная выплата гражданам, заключившим контракт для прохождения военной службы. С учетом всех выплат военнослужащие войск БпС могут получить за первый месяц службы от 2,6 млн рублей. За первый год службы — от 5,2 млн рублей.Узнать о заключении контракта можно по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или 117, в районных военкоматах или областном пункте отбора на военную службу: г.Саратов, ул.Буровая, 36.