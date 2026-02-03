Саратовского студента наградили за отвагу

просмотров: 59

Магистрант Саратовской государственной юридической академии Никита Выборнов награжден медалью «За отвагу». Молодой человек в ноябре 2024 года заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. В зону специальной военной операции парень отправился, чтобы защищать мирных жителей освобожденных территорий.«Подписал контракт из патриотических побуждений. После начала вторжения врагов в Курскую область просто не смог остаться в стороне», – подчеркнул военнослужащий.Медаль «За отвагу» бойцу вручили за проявленное мужество в ходе боевых действий в селе Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.Ранее Никита Выборнов был награжден ведомственной наградой Следственного комитета РФ «За службу в особых условиях» и медалью Минобороны России «Участнику специальной военной операции».