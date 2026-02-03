3 Февраля 2026 ВТОРНИК
Новости
14:22 | 03 февраля
Саратовского студента наградили за отвагу
12:30 | 03 февраля
«Честный знак» для бизнеса: в регионе начал работу специализированный центр поддержки
11:26 | 03 февраля
Студенческие отряды Саратовской области помогают ликвидировать последствия снегопадов
08:33 | 03 февраля
Снегопад возвращается в область. Дорожники готовы к вызову
19:23 | 02 февраля
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей
16:00 | 02 февраля
«Россия — семья семей»: делегация Саратовской области примет участие в открытии Года единства народов России
14:30 | 02 февраля
Нацпроект «Семья»: в Саратовской области меры поддержки охватывают семьи с детьми, а также пожилых граждан
13:30 | 02 февраля
Кинозал в музее истории СВО продолжает бесплатный показ исторических и патриотических фильмов
12:30 | 02 февраля
В музее СВО продолжается "Время героев"
11:52 | 02 февраля
В Саратове проходит Кубок России по прыжкам в воду
Магистрант Саратовской государственной юридической академии Никита Выборнов награжден медалью «За отвагу». Молодой человек в ноябре 2024 года заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации. В зону специальной военной операции парень отправился, чтобы защищать мирных жителей освобожденных территорий.

«Подписал контракт из патриотических побуждений. После начала вторжения врагов в Курскую область просто не смог остаться в стороне», – подчеркнул военнослужащий.

Медаль «За отвагу» бойцу вручили за проявленное мужество в ходе боевых действий в селе Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Никита Выборнов был награжден ведомственной наградой Следственного комитета РФ «За службу в особых условиях» и медалью Минобороны России «Участнику специальной военной операции».