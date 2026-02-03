«Честный знак» для бизнеса: в регионе начал работу специализированный центр поддержки
На базе регионального Центра «Мой бизнес» начал работу Центр поддержки системы маркировки «Честный знак».
Специалисты центра поддержки помогут разобраться во всех нюансах маркировки.
Бизнесу доступны:
- бесплатные консультации по техническим вопросам, связанным с маркировкой товаров;
- помощь в регистрации в системе «Честный знак» и сопровождение на всех этапах работы с ней;
- разъяснение требований законодательства;
- заказ кодов маркировки и печать этикеток промаркированных товаров.
Маркировка представляет собой нанесение специального кода на упаковку и внесение этой единицы товара в базу данных. Цифровой код гарантирует подлинность и качество товара - его невозможно скопировать или подделать, а получить его могут только легальные компании.
Обязательной маркировке на данный момент подлежит 45 товарных групп и более 17 в пилотном проекте.
Услуги оказываются по предварительной записи:
- записаться на консультацию можно по ссылке (https://forms.yandex.ru/u/6971dfbb493639a4e95b4c79/);
- по горячей линии: 8 (800) 301-43-64;
- по номеру: (8452) 24-54-78 (доб. 102).
Консультации проводятся по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.
