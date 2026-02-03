«Честный знак» для бизнеса: в регионе начал работу специализированный центр поддержки

просмотров: 71

Специалисты центра поддержки помогут разобраться во всех нюансах маркировки.Бизнесу доступны:- бесплатные консультации по техническим вопросам, связанным с маркировкой товаров;- помощь в регистрации в системе «Честный знак» и сопровождение на всех этапах работы с ней;- разъяснение требований законодательства;- заказ кодов маркировки и печать этикеток промаркированных товаров.Маркировка представляет собой нанесение специального кода на упаковку и внесение этой единицы товара в базу данных. Цифровой код гарантирует подлинность и качество товара - его невозможно скопировать или подделать, а получить его могут только легальные компании.Обязательной маркировке на данный момент подлежит 45 товарных групп и более 17 в пилотном проекте.Услуги оказываются по предварительной записи:- записаться на консультацию можно по ссылке (https://forms.yandex.ru/u/6971dfbb493639a4e95b4c79/);- по горячей линии: 8 (800) 301-43-64;- по номеру: (8452) 24-54-78 (доб. 102).Консультации проводятся по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.