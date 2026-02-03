3 Февраля 2026 ВТОРНИК
Новости
14:22 | 03 февраля
Саратовского студента наградили за отвагу
12:30 | 03 февраля
«Честный знак» для бизнеса: в регионе начал работу специализированный центр поддержки
11:26 | 03 февраля
Студенческие отряды Саратовской области помогают ликвидировать последствия снегопадов
08:33 | 03 февраля
Снегопад возвращается в область. Дорожники готовы к вызову
19:23 | 02 февраля
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей
16:00 | 02 февраля
«Россия — семья семей»: делегация Саратовской области примет участие в открытии Года единства народов России
14:30 | 02 февраля
Нацпроект «Семья»: в Саратовской области меры поддержки охватывают семьи с детьми, а также пожилых граждан
13:30 | 02 февраля
Кинозал в музее истории СВО продолжает бесплатный показ исторических и патриотических фильмов
12:30 | 02 февраля
В музее СВО продолжается "Время героев"
11:52 | 02 февраля
В Саратове проходит Кубок России по прыжкам в воду
«Честный знак» для бизнеса: в регионе начал работу специализированный центр поддержки

Новости
На базе регионального Центра «Мой бизнес» начал работу Центр поддержки системы маркировки «Честный знак».



Специалисты центра поддержки помогут разобраться во всех нюансах маркировки.

Бизнесу доступны:
- бесплатные консультации по техническим вопросам, связанным с маркировкой товаров;
- помощь в регистрации в системе «Честный знак» и сопровождение на всех этапах работы с ней;
- разъяснение требований законодательства;
- заказ кодов маркировки и печать этикеток промаркированных товаров.

Маркировка представляет собой нанесение специального кода на упаковку и внесение этой единицы товара в базу данных. Цифровой код гарантирует подлинность и качество товара - его невозможно скопировать или подделать, а получить его могут только легальные компании.

Обязательной маркировке на данный момент подлежит 45 товарных групп и более 17 в пилотном проекте.

Услуги оказываются по предварительной записи:
- записаться на консультацию можно по ссылке (https://forms.yandex.ru/u/6971dfbb493639a4e95b4c79/);
- по горячей линии: 8 (800) 301-43-64;
- по номеру: (8452) 24-54-78 (доб. 102).

Консультации проводятся по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.