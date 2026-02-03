3 Февраля 2026 ВТОРНИК
Новости
14:22 | 03 февраля
Саратовского студента наградили за отвагу
12:30 | 03 февраля
«Честный знак» для бизнеса: в регионе начал работу специализированный центр поддержки
11:26 | 03 февраля
Студенческие отряды Саратовской области помогают ликвидировать последствия снегопадов
08:33 | 03 февраля
Снегопад возвращается в область. Дорожники готовы к вызову
19:23 | 02 февраля
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей
16:00 | 02 февраля
«Россия — семья семей»: делегация Саратовской области примет участие в открытии Года единства народов России
14:30 | 02 февраля
Нацпроект «Семья»: в Саратовской области меры поддержки охватывают семьи с детьми, а также пожилых граждан
13:30 | 02 февраля
Кинозал в музее истории СВО продолжает бесплатный показ исторических и патриотических фильмов
12:30 | 02 февраля
В музее СВО продолжается "Время героев"
11:52 | 02 февраля
В Саратове проходит Кубок России по прыжкам в воду
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Студенческие отряды Саратовской области помогают ликвидировать последствия снегопадов

Новости
Студенческие отряды Саратовской области помогают ликвидировать последствия снегопадов


Сильный снежный циклон, затронувший Саратовскую область, стал серьёзным испытанием для городов и районов региона. Чтобы помочь жителям быстрее вернуться к привычному ритму, студенческие отряды Саратовской области оперативно мобилизовали силы и включились в работу по устранению последствий непогоды. В рамках акции «Снежный десант» бойцы Саратовского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» (РСО) проводят очистку отдельных территорий и оказывают адресную помощь тем, кто особенно в ней нуждается.

Участники студенческих отрядов Саратова приступили к расчистке снега возле остановок общественного транспорта, обеспечив удобство и безопасность передвижения жителей. Сразу после этого бойцы продолжали ежедневную работу — они помогали ликвидировать снежные завалы во дворах участников СВО и пенсионеров.

«Мы осознаём необходимость помощи и поддержки для жителей нашего города. Наше включение сейчас крайне важно. Бойцы всегда были и будут готовы доказать, что студенческие отряды всегда готовы прийти на помощь! На этом мы не останавливаемся и продолжаем выходить, чтобы оперативно и своевременно поддержать порядок в родном регионе», — отметил Владислав Быков, руководитель Саратовского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Помощь продолжается не только в Саратове. Саратовское региональное отделение РСО подключается к работам и в других населённых пунктах области: в конце января бойцы студенческого отряда «Журавли» выходили на расчистку снега на территории Красного Кута и Александрова Гая. Участники отрядов призывают молодёжь не оставаться равнодушными и соблюдать правила безопасности в условиях непогоды.

Комитет молодежной политики области