Студенческие отряды Саратовской области помогают ликвидировать последствия снегопадов

просмотров: 100

Сильный снежный циклон, затронувший Саратовскую область, стал серьёзным испытанием для городов и районов региона. Чтобы помочь жителям быстрее вернуться к привычному ритму, студенческие отряды Саратовской области оперативно мобилизовали силы и включились в работу по устранению последствий непогоды. В рамках акции «Снежный десант» бойцы Саратовского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» (РСО) проводят очистку отдельных территорий и оказывают адресную помощь тем, кто особенно в ней нуждается.Участники студенческих отрядов Саратова приступили к расчистке снега возле остановок общественного транспорта, обеспечив удобство и безопасность передвижения жителей. Сразу после этого бойцы продолжали ежедневную работу — они помогали ликвидировать снежные завалы во дворах участников СВО и пенсионеров.«Мы осознаём необходимость помощи и поддержки для жителей нашего города. Наше включение сейчас крайне важно. Бойцы всегда были и будут готовы доказать, что студенческие отряды всегда готовы прийти на помощь! На этом мы не останавливаемся и продолжаем выходить, чтобы оперативно и своевременно поддержать порядок в родном регионе», — отметил Владислав Быков, руководитель Саратовского регионального отделения Российских студенческих отрядов.Помощь продолжается не только в Саратове. Саратовское региональное отделение РСО подключается к работам и в других населённых пунктах области: в конце января бойцы студенческого отряда «Журавли» выходили на расчистку снега на территории Красного Кута и Александрова Гая. Участники отрядов призывают молодёжь не оставаться равнодушными и соблюдать правила безопасности в условиях непогоды.Комитет молодежной политики области