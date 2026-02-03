Снегопад возвращается в область. Дорожники готовы к вызову
Сегодня практически во всех районах области идёт снег. Без осадков только в Аркадакском, Балашовском, Вольском, Екатериновском, Ртищевском и Турковском районах. В Энгельсском - сильный снег. Температура воздуха достаточно низкая от -11 С в Александрово-Гайском районе, до -25 С в Турковском.
Дорожные службы продолжают работы. На региональные дороги области вышло 204 единицы техники. Очистка дорог от снега и наледи, обработка противогололёдными материалами ведется круглосуточно. За ночь израсходовано 299 тонн песко-соляной смеси. При необходимости на дороги выйдет дополнительная техника.
Министерство дорожного хозяйства предупреждает автолюбителей. Из-за низких температур и плохой видимости (снег, метель), по возможности, воздержаться от поездок на дальние расстояния.
