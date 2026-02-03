В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей

просмотров: 121

В ходе судебных заседаний было неоднократно отмечено, что Федеральная антимонопольная служба не выявила нарушений при закупке вышеуказанного судна, а областная служба спасения регулярно информирует граждан о работе на катере, который регулярно задействуют в спасательных операциях.В качестве свидетеля в суде выступает и компания, выигравшая торги на поставку T-Rex 40. Организация полностью обосновала его стоимость, предоставив все необходимые документы.Напомним, в настоящее время в рамках судебного разбирательства выясняется, имело ли место превышение должностных полномочий при покупке спасательного судна.