3 Февраля 2026 ВТОРНИК
В суде подтвердилась необходимость катера T-Rex 40 для спасения людей

2 февраля в Октябрьском районном суде города Саратова был представлен документ, подтверждающий, что катер T-Rex 40 был приобретен областной службой спасения для повышения эффективности поисково-спасательных и водолазных работ.


В ходе судебных заседаний было неоднократно отмечено, что Федеральная антимонопольная служба не выявила нарушений при закупке вышеуказанного судна, а областная служба спасения регулярно информирует граждан о работе на катере, который регулярно задействуют в спасательных операциях.

В качестве свидетеля в суде выступает и компания, выигравшая торги на поставку T-Rex 40. Организация полностью обосновала его стоимость, предоставив все необходимые документы.

Напомним, в настоящее время в рамках судебного разбирательства выясняется, имело ли место превышение должностных полномочий при покупке спасательного судна.